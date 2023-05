KAKO JE SRPKINJA DIKTIRALA MODU NA KANSKOM FESTIVALU: Glumačka diva zasenila sve, a ova haljina je izazvala POMETNJU MEĐU ŽENAMA

Filmski festival u Kanu održava se svake godine na jugu Francuske još od 1946, gde se prikazuju novi filmovi svih žanrova, uključujući i dokumentarne filmove, iz celog sveta.

Kan spada u jedan od najprestižnijih i najpopularnijih filmskih festivala u svetu, a može mu se prisustvovati samo sa pozivnicom. Najprestižnija nagrada (za najbolji film) je Zlatna palma, koju je, između ostalih, i dva puta primio srpski režiser Emir Kusturica.

Filmski festival u Kanu je prvi put održan od 20. septembra do 5. oktobra 1946 u Kanu, a ove godine 76. put po redu, okupio je pravi džet set među filmadžijama i poznatim ličnostima. Uručene su dve posebne Zlatne palme, Majklu Daglasu i Harisonu Fordu, koji je predstavio peti nastavak sage o Indijani Džonsu.

Kanski festival prestonica mode

Tokom godina, svetske zvezde osvajale su publiku zanosinim kreacijama, dok neke i nisu bile tako uspešne u svojim pokušajima. U istoriji ovog festivala ostaće upamćena pojava naše legendarne glumice Milene Dravić, koja je ovoj manifestaciji prisustvovala 1980. godine.

Milena Dravić je te godine osvojila Zlatnu palmu za ulogu Kaće u drami Gorana Paskaljevića "Poseban tretman" kao najbolja sporedna glumica na Kanskom filmskom festivalu.

Njena pojava na Kanskom festivalu ostavila je sve bez daha, a odisala je čistom elegancijom i skromnošću.

Milena Dravić nagrađena u Kanu

U svojim sećanjima iz Kana čuvala je brojne likove koje je tada upoznala. Mnogo važnije od nagrade su joj bili susreti s filmskim veličinama, koje je do tada gledala samo na platnu, a kako je rekla u jednom od inervjua, nagradu nije očekivala.

- Odjednom me neko zove i kaže da dođem jer sam dobila nagradu. Nisam mogla da verujem. Imala sam porodičnu tragediju pre polaska i dosta vremena sam tamo provodila sama. Kada su mi rekli za nagradu, ja kažem: ajde, dobro - prepričavala je Dravić.

Kako je Milena Dravić diktirala mogu u Kanu?

Njeno raspoloženje nije uticalo na izbor haljine, koju će nositi na crvenom tepihu, a ona je privukla pažnju brojnih.

- Ono što sam unapred uradila, ne zbog nagrade, nego zato što idem prvi put u Kan, zamolila sam jednog od najvećih kreatora Aleksandra Joksimovića da mi kreira haljinu i on je to božanstveno uradio. Uradio je to od prave prizrenske svile, koju je obojio u najdivnije boje. Nakit sam imala naš i sve je na meni bilo naše, ništa strano. Kada se završila ceremonija, prišlo mi je nekoliko žena, strankinja i pitale su me za materijal i ja sam im objasnila. Dale su mi adresu da im šaljem po 30, 40 metara - ispričala je Milena Dravić.

Kada se vratila u Beograd odlazila je do "konzerve" koja se nekada nalazila kod Narodnog pozorišta, gde je nabavljala prizrensku svilu i slala je ženama koje su joj ostavile adrese. Tako je Milena Dravić svetu, pored naše filmske umetnosti, pokazala kako diktira trendove, te da je za otmenost i glamur potrebno samo koristiti prave materijale.

U filmu "Poseban tretman" koji je režirao Goran Paskaljević, a za koji je scenario napisao Dušan Kovačević, pored Milene Dravić igrala je čitava plejada naših sjajnih glumaca: Ljuba Tadić, Danilo Bata Stojković, Dušica Žegarac, Petar Kralj, Milan Srdoč, Radmila Živković, Bora Todorović, Pavle Vuisić i Vladan Živković.

Pocepala nagradu iz Kana

Zanimljiva priča vezuje se i za nagradu koju je Milena osvojila na Kanskom festivalu.

- Bila je skromna, ali i pored toga, razorna srpska ljubomora po povratku u Beograd pokvarila je Mileni zasluženo slavlje. Javno je pocepala svoju Kansku diplomu, ali ne kao čin besa, već da bi svima pokazala kako joj nagrada ne znači više od sopstvenog mira, bez koga je nemoguće posvetiti se do kraja svom poslu. A u tom poslu je bila i ostala najbolja. Jednostavno - najbolja! - otkrio je Paskaljević u jednom intervjuu.

Glumačka diva Milena Dravić preminula je 2018. godine,u 79. godini u KBC Bežanijska kosa posle teške bolesti, a sahranjena je u Aleji zaslužnih građana, gde počiva pored supruga Dragana Nikolića.

U karijeri dužoj od pola veka snimila je 90 filmova, a najpoznatiji u kojima je ostvarila nezaboravne uloge su, između ostalih, "Prekobrojna", "Ljubavni život Budimira Trajkovića", "Kozara", "Bitka na Neretvi", "Una", "Rad na određeno vreme", "Nije lako s muškarcima" i "Zona Zamfirova".

