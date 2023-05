LET 3 IZDVOJILI SVOJIH TOP 5 FAVORITA SVIH VREMENA NA EVROVIZIJI: Ovako su odgovorili, jednoj SRPKINJI čak poslali poljubac! VIDEO

Na službenom TikTok profilu Evrovizije objavljen je video u kom članovi Leta 3, Prlja i Mrle, izdvojili top pet najboljih pesama prema njihovom izboru u istoriji ovog takmičenja.

Ovo su njihovi odgovori.

1. Rock Me, Riva (Jugoslavija, 1989.)

"U to je vreme Hrvatska bila u Jugoslaviji i Riva je predstavljala Jugoslaviju. Doveli su Evrovizija u Hrvatsku, u Zagreb. To je bilo nešto neverovatno za Hrvate. Svi smo bili iznenađeni i ponosni. Nadam se da to možemo da ponovimo", rekao je Prlja.

2. In Corpore Sano, Konstrakta (Srbija, 2022.)

"Najbolja pesma i najbolji nastup prošle godine. Vrlo pametna, vrlo zarazna pesma. Izvedba je bila jednostavna, a opet tako impresivna", naveo je Prlja i počeo da peva stihove. "Savršeno. Zbog Konstrakte je cela publika pljeskala", dodao je. Obojica su poslali poljupce muzičarki.

3. Waterloo, ABBA (Švedska, 1974.)

"Što da kažemo o ABBA-i? Kad sam bio dete gledao sam finale Eurosonga i godine i bio sam šokiran sa ta dva muškarca i te dve žene odevene u srebrnu odeću u štiklama", istakao je Prlja.

4. Apres Toi, Ricky Landers (Luxemburg, 1972.)

"Znam da je Riki iz Grčke. Ona je prekrasna žena. Bila je poput Opra dive. Predobra pevačica, divan autfit. Imala je sjajan nastup", kazao je Prlja.

5. Džuli, Daniel Popović (Jugoslavija, 1983.)

"Prekrasna pesma", opisao je Mrle. "U 80-im i 90-im pesma je predstavljala Jugoslaviju, a pevač je iz Crne Gore. Pesma je bila jako, jako popularna, sećam se i u Nemačkoj", ispričao je Prlja.

"Jedini koji poznaju Eurosong", "Oni su stariji pa znaju više o Evroviziji od drugih takmičara", "Ikone s dobrim ukusom", "Nisam očekivao da će ovi tipovi imati najbolji ukus pesama", "Ma vi ste ikone", "Face prave", "Normalni Hrvati", "Sjajni izbori. Oni su bukvalno gledali Evroviziju 1974.", samo su neki od komentara ljudi ispod videa.

