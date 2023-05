NAJGORI PLASMANI SRBIJE NA EVROVIZIJI: Oni su nas ostavili bez finala, a zahvaljujući OVOM SKANDALU nismo se ni TAKMIČILI!

Sinoć je održano filane Evrovizije, a predstavnik Srbije Luk Blek nije prošao najbolje. Nalazio se treći od pozadi, sa svega 30 poena.

Evrovizija je jedno od najpopularnijih muzičkih takmičenja koje se održava na teritoriji Evrope, a Srbija kao zasebna država učestvuje na Evroviziji od 2007. godine, a pre toga učestovali smo kao Srbija i Crna Gora i naravno kao Jugoslavija.

Na Evroviziji smo imali velike uspehe, poput onog koji je postigla Marija Šerifović 2007. godine, kada je osvojila prvo mesto i tako ovo takmičenje dovela u Srbiju. Ipak, u dugoj istoriji takmičenja imali smo i poprilično neslavne rezultate.

Bebi Dol otpevala je svoju pesmu "Brazil", koja je bila veliki hit na teritoriji bivše Jugoslavije, 1991. godine u Rimu. Iako gotovo da ne postoji osoba sa ovih prostora koja ne zna ovu pesmu, pesma je tada neslavno prošla i našla se pretposlednja sa svega 1 poenom u finalu. Od nje se gore plasirala samo Austrija koja je imala samo 0 poena.

Ovo je bio najgori rezultat, sve dok 2006. godine, kada smo na Evroviziji, koja se održavala u Atini, učestovali kao Srbija i Crna Gora nismo sami sebe povukli iz takmičenja zbog skandala u toku izbora predstavnika. Publika se nije slagala sa izborom stručnog žirija, koji je kao svog favorita izabrao grupu "No name" sa pesmom "Moja ljubavi", a favorit publike "Flamingosi" sa čuvenim "Ludim letnjim plesom" našao se na drugom mestu. Ovo je izazvalo veliki problem, povukli smo se iz takmičenja, ali smo zadržali mogućnost da glasamo, što je dovelo do toga da zahvaljujući našim glasovima Makedonija prođe u finale umesto Poljske.

Od kad Srbija samostalno učestvuje, što počinje 2007. godine sa pobedom Marije Šerifović i njene pesme "Molitva", najgori ostvareni rezultat bili su 2009. godine i 2017. godine.

Marko Kon otpevao je svoju "Cipelu" 2009. godine u Moskvi i našao se na 10 poziciji u polufinalu, što ga je koštalo šanse da ponovo nastupi u finalnoj večeri. Slično je prošla i Tijana Bogićević 2017. godine u Kijevu kada je ispala u polufinalu, našavši se na 11. mestu, nakon što je otpevala pesmu "In Too Deep".

Rezultat Luke Bleka 3. je nagori rezultat Srbije od kada se na takmičimo kao samostalna zemlja.

