OVO SU MOMENTI PO KOJIMA ĆEMO PAMTITI OVOGODIŠNJE FINALE EVROVIZIJE! Štikle sa šljokicama, ludi kostimi i BIZARNO ponašanje

Sinoć je održan 67. izbor za Pesmu Evrovizije, a pobedu na popularno takmičenju odnela je švedska predstavnica Lorin.

Švedska muzička zvezda je već jednom uspela da pobedi na Evroviziji predstavljajući svoju zemlju, kada je 2012. godine trijumfovala pesmom „Euphoria“.

Švedska je sedmi put osvojila evropsku i svetsku publiku, a naredna Evrovizija u ovoj zemlji održaće se tačno 50 godina nakon što je ABBA odnela pobedu pesmom „Waterloo“.

I ovogodišnji izbor za Pesmu Evrovizije obeležila je muzička različitost, dobre pesme, specifični scenski nastupi i zanimljivi kostimi, uz vizuelne efekte scene oko kojih se pobrinuo domaćin Velika Britanija.

Sama završnica Evrovizije bila je neizvesna, kada su se u užem izboru našle Finska i Švedska.

Finska je osvojila drugo mesto pesmom „Cha Cha Cha“, koju je izveo Käärijä. Njegov nastup ostaće zabeležen, a ekscentrični umetnik je smelom izvedbom osvojio publiku, pa je sthove pesme pevala cela liverpulska arena.

Zeleni kostim i „luda“ energija zaštitni su znak kontroverznog pevača.

U izvođenju pesme „Cha Cha Cha“, i ovog puta su mu pomogli igrači koji nisu bili ništa manje izazovni.

U jednom trenutku Karja ih je „zajahao“, a publika je bila u transu.

"Jeste li Ramštajn ili Lordi, šta ste?", upitala je Duška Vučinić na prve taktove pesme "Blood and glitter" nemačkih predstavnika "Lord of the Lost".

I zaista, može se povući paralela sa oba benda jer energični i ekscentrični Nemci zaista podsećaju na Ramštajn i finsku grupu Lord koji su pobedili na Evroviziji 2006. godine sa pesmom "Hard Rock Hallelujah".

Oni su se pojavili sa šljkičastim štiklama i neobičnim glam rokj kostimima.

Cloudy with a chance of blood and glitter ✨☂️🤘 #Eurovision pic.twitter.com/XEMC0xkXnj — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Srpski predstavnik Luk Blek osvojio je 30 poena i našao se na 24. mestu. Luk Blek je predstavljao Srbiju pesmom „Samo mi se spava“, a iako se nije našao na vrhu liste po broju glasova, svojim mnastupom privukao je ogromnu pažnju, te ga je publika već pri izlazu na binu podržala vriskom i ovacijama. Njegova izvedba uspela je da oduševi i slavnu književnicu Dž. K. Rolins.

Kontroverzna autorka „Harija Potera“ odgovorila je na objavu na Tviteru, gde se Luk Blek poredi sa likom iz njenih dela „Ink Black heart“, gotik ostvarenja koje se bavi vampirima.

Ovogodišnju Evroviziju otvorila je emotivna izvedba Priceze od Velsa, Kejt Midlton, koja je na klaviru odsvirala pesmu posvećenu Ukrajini. Potom je usledio nastup prošlogodišnjeg pobednika „Kalush Orhestra“, koji je predstavljao Ukrajinu pesmom „Stefania“.

Finale Evrovizije održano je u Liverpulu, Velikoj Britaniji koja je preuzela organizaciju umesto Ukrajine, prošlogodišnje pobednice, koja zbog rata nije mogla da bude domaćin najvećeg muzičkog takmičenja.

