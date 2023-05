PECAO RIBU, A UPECAO NEŠTO NEOČEKIVANO! Neverovatna, ali ISTINITA ribolovačka dogodovština: Šanse da se to desi su IZRAZITO MALE

Vukašin Grozdanić, autor i voditelj emisije Kojekude po Srbiji istraživao je u današnjoj epizodi blagodati i bisere Južnog Banata.

Pored ostalih, intervjuisao je i Aleksandra Sarmeša upravnika SC "Kraljevac", a tema je bila verodostojnost ribolovačkih priča.

- Priča sa vode ima mnogoo. Od toga da nisu mogli da izvuku ribu do toga da je riba njih uvukla u vodu. Čim se pomene ribolovačka priča odmah se pojavi osmeh na licu i čeka se neka izmišljena priča. Međutim, upravo je zbog toga teško objasniti ljudima da su mnoge od tih priča istinite - rekao je Sarmeš.

Potom je isptičao upravo jednu od tih priča koja zvuči neverovatno, a po njegovim rečima je istinita:

- Mnogi nisu verovali da se to desilo. Ja sam pisao jednom ribolovcu dozvolu, dok je on pored mene zabacivao štap. Naravno sa plovkom, udicom i svim tim crvićima. I u tom momentu prilikom zabacivanja njemu je lasta pokupila crviće. U tom preletu bukvalno! Štap mu nije ispao iz ruke. On i ja ostali smo zatečeni. Nismo ni znali da je to lasta. Nego jednostavno mu je nešto udarilo i još on gleda da nije neko granje zakačio. Kad je privukao sa mašinicom udicu lasta je visila uhvaćena za kljun. Polako smo je otkačili u pustili.

