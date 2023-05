UŽIVAO JE DA MALTETIRA GLUMICE I ZAGORČAVA IM ŽIVOT: Ona je padala u nesvest, a od ove plavuše je napravio LUTKU i uništio joj SVE

Alfred Hičkok rođen je u avgustu 1899. godine u Londonu u katoličkoj porodici. Njegov otac bio je plahovit i neobično strog čovek, koji je svog naslednika jednom prilikom odveo u policiju i zamolio da ga zatvore na 15 minuta kako bi shvatio šta se dešava sa nestašnim dečacima - ovu anegdotu čuveni reditelj bi često prepričavao.

Odakle i potiče njegov strah od policije i čest motiv u njegovim filmovima, kroz koje je, u neku ruku, imao nameru i da ga se oslobodi. "Jedini način da se rešim svojih strahova jeste da o njima snimam filmove", izjavio je jednom prilikom Hičkok, čovek koji je, između ostalog, imao fobiju od kokošijeg jajeta.

Bio je majstor neizvesnosti i "otac strave", jednako zanimljiv kao i njegov pristup radu. Na primer, scena poljupca iz filma "Ozloglašena" nastala je tako što je "Hič" kanapom zavezao Ingrid Bergman i Kerija Granta jedno za drugo i odbio da ih odveže dok ne snime dugu i uverljivu scenu. Inače, njegova narav posebno se ogledala u njegovom odnosu sa divama iz njegovih filmova, "Hičkokovim plavušama", koji se graničio sa opsesijom.

Grejs Keli - njegova rak rana

Princeza od Monaka bila je prvi Hičkokov projekat, bez sumnje - uspešan. On je napravio zvezdu od nje i u potpunosti ju je izmenio, ali jedno je zadržala. Naime, glumica je strogo odvijala, pa su delovi "Prozora na dvorište" montirani tako da iako protagonistkinja sedi sa cigaretom u ruci, ni u jednom trenutku ne uvlači dim.

foto: Paramount Pictures / Patron Inc / Christophel Collection / Profimedia

Zahvaljujući svojoj odlučnosti, njen odnos sa rediteljem je ostao profesionalan kroz sva tri filma koja je snimila sa njim, za razliku od mnogih koji su se našli na tapetu rediteljevog uvrnutog smisla za humor. Naime, kada bi saznao da neki član ekipe ima nekakvu fobiju, to bi i iskoristio, pa su kutije pune miševa, pacova i zmija bile česte na setu. Međutim, nakon udaje za princa Ranijea III od Monaka, ona se povlači iz filmske industrije.

Hičkok je njen postupak video kao izdaju, ali je svaku sledeću glumicu sa kojom je sarađivao poredio upravo sa Grejs Keli.

Vera Majls bila je njegov sledeći pokušaj

Nakon što "ju je osigurao" dugogodišnjim ugovorom, počeo je da menja njen imidž i njeno ponašanje i namenio joj je glavnu ulogu u psihološkom trileru "Vrtoglavica". Međutim, glumica ostaje u drugom stanju i odbija ulogu, na šta reditelj burno reaguje. Njena sledeća uloga bila je tek 1962. godine u čuvenom "Psihu".

Veliko je pitanje da je ovu pauzu u karijeri napravila jer je tako želela ili je to bila kazna za nezahvalnost i izdaju. S obzirom da je bila pod ugovorom, nije mogla da sarađuje sa drugim rediteljima, pa je besposlena često padala u depresivna stanja.

Dženet Li i čuveno ubistvo pod tušem iz "Psiha"

Dženet Li i njena zamena Marli Renfro, jedna od prvih Plejboj zečica, ovu scenu su iznova i iznova snimale 7 dana, a "ulogu krvi" u ovom slučaju "igrao" čokoladni preliv.

Otkad je prvi put pogledala ovu scenu, Dženet Li je odbijala da se tušira. Punih 35 godina je isključivo pravila kupke, a kada stvarno nije imala izbora, nije navlačila zavesu dok se tušira, ostavljala je vrata kupatila otvorena i nije skidala pogled sa njih od straha.

Tipi Hedren - lepotica zbog koje su isplivali svi Alfredovi kompleksi i mane

Američka manekenka švedskog porekla pozvana je da radi sa Hičkokom nakon što ju je zapazio u reklami za sok. Oduševljena prilikom da se pojavi na velikom ekranu, Tipi potpisuje sedmogodišnji ugovor i otpočinje turbulentan odnos između neiskusne glumice i već ogorčenog ekscentrika, navodno zarobljenog u hladnom braku.

Film "Devojka" iz 2012. godine prikazuje tok snimanja legendarnog filma "Ptice" i, neposredno posle njega, "Marni". S obzirom na to da je sama Tipi učestvovala u produkciji, može se reći da je Devojka veran prikaz zlostavljanja koje je pretrpela od 1961. do 1964. godine.

Inače, ćčm ju je upoznao, Hičkok je počeo da joj upućuje neumesne i snishodljive komentare i priča masne viceve. Kao po šablonu, prvo joj je promenio frizuru i naredio kako da se šminka. Poručio je odeću koju je morala da nosi kako na snimanju, tako i u privatnom životu. Podučavao ju je kako da glumi, ali i kako da se ponaša. Spojio je njenu garderobu sa svojom kancelarijom i vremenom postajao sve posesivniji.

Nije dozvoljavao drugim muškarcima iz ekipe da joj se obraćaju. Konstantno je motrio na nju, pa je čak naredio svojim zaposlenima da je prate kada napusti studio. Nije joj dao slobodan dan čak ni da otputuje u Njujork da primi nagradu za novu zvezdu u usponu. Sve više vremena je provodila u studiju. Melani Grifit, ćerka Tipi Hedren, seća se da je mislila kako Hičkok pokušava da joj ukrade majku, a jednom prilikom je od njega dobila jeziv poklon. U pitanju je bila lutka koja je u tolikoj meri ličila na Tipi da se dete uznemirilo. Poklon je pritom bio spakovan u drvenu kutiju koja je podsećala na samrtni kovčeg.

Zlostavljanje se pogoršalo negde polovinom snimanja, kada je reditelj nasrnuo na nju u svojim kolima i na silu je poljubio, posle čega je ona pobegla. Sutradan je na redu bila scena u telefonskoj govornici u koju se zaleću ptice. Iako su je uverili da je sve potpuno bezopasno, jedna od mehaničkih ptica na žici je razbila staklo govornice i Tipi je zadobila nekoliko posekotina po licu i rukama.

Zatim je snimljena čuvena scena na tavanu. Snimanje je trebalo da traje jedan dan i plan je bio da se koriste mehaničke ptice. Međutim, kada je stigla na snimanje saznala je da je Hičkok odlučio da na nju pusti prave ptice. Snimanje je trajalo 5 dana. Na glumicu su iznova i iznova u skučenom prostoru puštani razjareni galebovi oštrih kljunova koji su je kljucali i grebali. Petog dana, Tipi je studio napustila histerična, u iscepanom kostimu, sa dubokim posekotinama po nogama, rukama i licu.

- Bilo je to ružno, brutalno i nemilosrdno - ispričala je.

Nakon toga su joj, za neke druge scene, pričvrstili žive ptice na telo pa i za rame. Jedna joj je skoro povredila oko, te je viknula da ne može više da izdrži i zaplakala.

Taj put su je ostavili samu na setu, jedva se vratila kući, a ceo vikend je padala u nesvest od šoka i iscrpljenosti. Kada je u ponedeljak ponovo došla na snimanje, onesvestila se u garderobi. Pod lekarskim nadzorom je bila nedelju dana.

"Ptice" su postale hit, ali jedna joj je za dlaku promašila oko.

Međutim, kulminacija sadističkog odnosa prema Hedrenovoj nastupila je pred kraj snimanja filma "Marni", kada joj je Hičkok otvoreno naredio da od tog trenutka pa nadalje od nje očekuje seksualne usluge kada god i gde god on poželi kao znak zahvalnosti za to što je od nje napravio zvezdu pod pretnjom da će joj uništiti karijeru ako ne pristane. Hedrenova se odlučno okrenula i otišla.

Sledeći projekat koji je morala da odradi zbog dvogodišnjeg ugovora s Hičkokom bio je film “Marni”, o ženi koja je doživela seksualne traume. Šon Koneri je glumio njenog šefa koji je natera u brak i želi da se suoči sa svojim patološkim strahom od muškaraca. Njihove prve bračne noći, on je siluje.

Ona je uverena da je taj film ostvarenje Hičkokove fantazije o njoj. Za vreme snimanja tog filma on je naručio masku napravljenu prema Tipinom licu, iako za to uopšte nije bilo potrebe u filmu. Garderoba joj je bila smeštena kraj njegove kancelarije, a on je mogao neprimećeno da uđe kroz zadnja vrata.

Stalno joj je govorio o tome kako je želi, a jednom joj je izjavio i ljubav. Ona je ponovno pobegla.

Jako ga je naljutila i nakon nekoliko dana pozvao je u kancelariju gde ju je napao.