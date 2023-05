OVO SPAJA VODITELJA I PRINCEZU OD ZNANJA! Oni su se upoznali pre POTERE, a evo i gde su se prvi put sreli: Iznenadićete se!

Jovan Memedović je mnogima omiljeni voditelj, kako zbog emisije sasvim prirodno, tako i zbog popularnog kviza "Potera". Baš ovaj kviz je no što voditelj ima zajedničko sa tragačicom Milicom Jokanović. Ipak to nije jedina sličnost između njih.

Memedović je postao televizijsko lice sasvim slučajno, kako sam kaže, sudbinski i to se sve dogodilo kada je išao da se redovno javi na Biro rada.

foto: Instagram/potera_adrenalin

- Kao nezaposlen, mislim da još uvek to pravilo važi, si na Birou nezaposlenih, ali dužan si da svaka tri meseca dođeš, da bi se javio referentu, a on upiše tvoje vreme koje već provodiš kao nezaposlen i tu ti raste neki broj poena ili bodova, kada dođe u situaciju da si na konkursu za radni odnos, onda onaj koji više bodova ima bude primljen - ispričao je on jednom prilikom i dodao:

- Jednog dana dolazim da se javim u sobu 101, kad ono 50 ljudi stoji u redu. Ne znam o čemu se radi, gledam, preskočim sve njih, uđem na vrata, vidim tu ženu referentkinju, kažem ‘Kod vas da produžim bodove?’, a ona ‘Ne, ne, ovo je konkurs za televiziju, idite na druga vrata’. Ja odem na ta druga vrata, tu su bila dva čoveka, kad evo ti ga taj jedan, dolazi i kaže ‘Izvini, šta si ti završio? Ja kažem: ‘Završio sam DIF’. Kaže on: ‘Vidi, ovde smo napravili interni konkurs za Jutarnji program RTS, pa ako te interesuje dođi da porazgovaramo. Nismo računali na nekog difovca, ali možda bi mogao ti, videćemo…’. Ja odem, razgovaram sa njima, kaže ‘Dobro, ajde, treba nam pet’. Već sam ja bio i zaboravio na to, kada su mi se u ponedeljak javili: ‘Ako biste došli, mi smo se odlučili za Vas’. To je bilo bez ikakve pripreme, sudbina.

foto: Printscreen/RTS

Upravo je Biro rada ono što povezuje voditelja i Milicu koja već godinama nema stalni posao.

- Još čekam i nadam se povoljnoj ponudi. Sigurna sam da će jednog dana stići na moju adresu. Do tada preostaje samo da gajim nadu. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje sam poslednjih godinu i po dana. Iskreno verujem da će se situacija promeniti. Moj prosek je bio relativno visok, a diplomu sam dobila u roku. Kada se čovek dobro organizuje i jasno definište priroitete u profesionalnom usavršavanju, sve je moguće. Naravno, uz rad, trud i odricanja - istakla je još 2021. godine, a stvari se nisu još uvek promenile, prenosi Story.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:15 JOVAN MEMEDOVIĆ SE SNIMAO U AUTOMOBILU, A SVI SU PRIMETILI JEDAN DETALJ! Voditelj napravio prekršaj u saobraćaju, a evo i koji!