DONJEG VEŠA NI NA VIDIKU, A GRUDI SAMO NA KORAK DA SE VIDE: Ceo Kan ZINUO u slavnu manekenku, pojavila se nikad IZAZOVNIJA! (FOTO)

Iako smo do sada na 76. Kanskom festivalu videli veliki broj izazovnih haljina, takmičenje za najprovokativnije modno izdanje nije završeno. Dokaz za to je haljina koju slavna manekenka Hajdi Klum večeras nosi na premijeri filma "The Pot-Au-Feu" u Kanu. Njen stajling podseća na najizazovnije odevne kombinacije prikazane prethodnih godina na ovoj manifestaciji.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hajdi Klum koja inače voli izazovna modna izdanja, prošetala je crvenim tepihom u haljini sa najprovokativnijim dekolteom. Grudi su bile skoro pa u potpunosti otkrivene, a najduži šlic je otkrio da na njoj nije bilo ni "trunke" veša. Ovako izgleda njena verzija nage haljine.

(Kurir.rs/Blic žena)

