"OD ČISTAČICE DO AMERIČKE ZVEZDE" Jelača o kraljici rokenrola: Tina je bila jedinstvena! OVO je kraj EPOHE koja se NEĆE PONOVITI

Gost jutarnjeg programa Redakcije, Dejan Jelača gostovao je putem vajber poziva iz Amerike, u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević.

Povod je bio osvrt na život poznate pevačice i "kraljice rokenrola’ Tine Tarner.

Tina Tarner rođena je 1939. godine u SAD. Bila je jedna od najpopularnijih rok pevačica, poznata po svojim nastupima i velikim hitovima.

Umrla je u 84. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnahtu kod Ciriha, u Švajcarskoj“, saopštio je njen portparol.

Pored bogate karijere, njen život nije bio lak. Porodično nasilje koje je preživela i o njemu otvoreno govorila, od čistačice do svetske zvezde, ona je slobodno pričala o svom životu i bila ikona vremena i primer američkog sna.

- Imali smo prilike da kroz film vidimo njen dokumentarac, kada se oprostila od karijere. U njemu je rekla da želi da ostatak života provede u miru. Videli smo kakav je njen život bio. Srećni smo što smo živeli u vreme kada je i ona živela. Jako teško ćemo imati na sceni jednu ovako veliku Tinu Tarner - rekao je Jelača.

Jedinstvena, svoja i drugačija. Tim rečima Jelača je sublimirao karijeru jedne od najvećih svetskih muzičkih zvezda.

- To je kraj jedne epohe, ona je obeležila to vreme i njena karijera se završava sa velikim muzičkim imenima koja su nas napustila. Bila je jedna od osoba koja je oprepoznatljiva po iskrenosti. To smo videli u svim njenim javnim delovanjima. Šest decenija karijere i 12 Gremija i zvezda u Bulevaru slavnih. Nemate čoveka koji je nije voleo - rekao je Jelača.

