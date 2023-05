16 GODINA MLAĐI SUPRUG TINE TARNER JE URADIO NEŠTO NEPROCENJIVO: Kraljicu rokenrola je oborio sa nogu ovim predivnim GESTOM

Čitavu planetu je rastužila vest da je legendarna pevačica Tina Tarner preminula u 83. godini.

Davne 1986. godine Tina je počela da se zabavlja sa 16 godina mlađim nemačkim dirigentom Ervinom Bahom. Ipak, venčali su se tek nakon 27 godina zajedničkog života.

Ljubav prema supruzi Bah je pokazao i jednim predivnim gestom.

Naime, pevačica je 2013. godine imala moždani udar nakon kog je morala ponovo da uči da hoda, a suočila se i sa brojnim drugim posledicama. Između ostalog, bubrezi su joj radili na samo 35 posto.

Počela je da se leči homeopatijom, a 2016. godine dijagnostikovan joj je i rak debelog creva koji je morala da operiše. Već naredne godine bubrezi joj potpuno otkazuju, a Ervin je odlučio da joj da svoj bubreg.

„Rekao mi je da ne želi drugu ženu i drugi život. Nas dvoje smo srećni i učinio bi sve da što duže budemo zajedno. Šokirao me je. Saopštio mi je da hoće da mi da svoj bubreg. Bila sam preplavljena emocijama. S obzirom na to da ga volim, moja prva reakcija je bila da ga odgovorim od tako ozbiljnog i nepovratnog poteza. On je mlađi od mene. Zašto bi preuzeo takav rizik samo da staroj ženi omogući nekoliko godina života više? Šta ako jednog dana bude imao problem s preostalim bubregom? Rekla sam mu: ‘Dragi, nemoj da se igraš sa svojim životom. Misli na svoju budućnost’. Ervin je bio izričit: ‘Ti si moja budućnost, odlučio sam’“, napisala je ona u autobiografiji „Moja ljubavna priča“.

Transplantacija je obavljena u aprilu 2017. godine.

„Najbolji trenutak bio je kad je Ervin u kolicima došao u moju bolničku sobu. Nekako je uspeo da izgleda dobro, čak i lepo, i pozdravio me je pun energije. ‘Zdravo, draga’, rekao mi je. Bila sam neverovatno uzbuđena i srećna što smo preživeli. Nakon sedam dana opuštena sam iz bolnice, Ervinov oporavak bio je još brži. U roku od nekoliko sedmica uživao je u čaši vina. Prošle godine, oko Božića, energija mi se vratila. Ali ne pokušavam da izazovem sudbinu, znam da je kraj moje bolničke avanture daleko. Ipak, živa sam, oboje smo živi, bliži nego što smo ikada zamišljali da ćemo biti, i to je razlog za slavlje. Nakon mnogo godina provedenih u strahu i bolesti uživam u sreći“, opisala je Tina ovaj trenutak.

