POSLEDNJA PORUKA TINE TARNER KIDA SRCE! Ovako je Tina Tarner govorila pre smrti: Ispričala kako je "POBEGLA OD ODVRATNOG ŽIVOTA"

Tina Tarner, slavna pevačica i jedan od najboljih scenskih izvođača na svetu, preminula je u 83. godini u Cirihu. Tokom svoje duge i uspešne karijere često je govorila da su je "bistra glava i bistre misli" dovele do uspeha. Kako je govorila, bila je okružena izazovima, nemaštinom i nesrećnim životom koji je mogao da je povuče na samo dno, ali je u mraku našla svoje svetlo.

Tina Tarner 1993. godine dobila je počasnu nagradu na "The Essence Awards", uglednom muzičkom događaju koji je bio organizovan u čast Afroameričkih izvođača, i kada je izašla na scenu rekla je da je ceo život znala da ima dar, ali da će ga protraćiti ako bude vodila život ljudi kojima je bila okružena tokom odrastanja.

foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Svi smo rođeni sa nekim darom. Neki od nas imaju više talenata. Ja sam najbolja u pevanju i igranju. Ali, nisam menjala svoj život i oblikovala tako da bi sutra bila nagrađena za ono što sam uradila i što sam postigla. Moj najveći uspeh je ono što sam postigla posle tog odvratnog života. Kako sam postigla? Moj um je bio bistar. Nema droge, nema alkohola.

Presrećna sam zbog ove nagrade večeras jer je ovo moja zemlja, moji ljudi. Živeli - rekla je Tina Tarner.

Dokumentarac

Nakon ovoga Tina je objavila dokumentarac o sebi pod nazivom "Tina", 2021, godine. Iskren i emotivan dokumentarac bio je njeno ZBOGOM publici.

- Svetla reflektora više joj nisu zanimljiva. Radila je 60 godina - i sada je više puta podsetila na traume iz prošlosti - rekao je reditelj filma.

Film je prikazao dobre i loše momente, njen odnos sa Ajkom Tarnerom koji je preminuo od predoziranja drogom 2007.

- Ovaj film je njen način da jednom zauvek kaže svetu: 'Ovo su delovi moje priče koje ostavljam. Sad me pustite' - istakao je režiser.

Tina Tarner je u dokumentarcu govorila i o svojoj majci Zelmi Prisli rekavši da ona nije bila ljubazna osoba i da je nije volela.

U dokumentarcu je rekla da je njenu majku zlostavljao otac Floj Bulok. Tinu su roditelji napustili. Majka je otišla kada je pevačica imala 11 godina, a dve godine kasnije njen otac se ponovo oženio a nju i Tininu sestru poslao je u Tenesi da žive sa bakom.

Kasnije se ponovno susrela sa mamom kada je postala slavna.

- Čak i nakon što sam postala Tina, mama je i dalje bila govorila: "Ko je to napravio?". A ja sam rekla: "Ja sam to učinila, mama!’. Bilo mi je drago da joj pokažem šta sam uradila. Imala sam kuću, auto, a ona mi je rekla: "Ne, ne verujem, ti si moja ćerka, ne nisi to uradila", ispričala je Tina i dodala: "Nije me želela, nije htela da budem u njenoj blizini, nije prihvata moj uspeh, a činila sam sve za nju kao da me je volela"."Tukao me je spravom za rastezanje cipela. Nakon toga me je naterao u krevet i imao seks sa mnom. To je bio početak mučenja. Morala sam da legnem, a bi stajao iznad mere i udarao me ofingerom po genitlijama koje su otekle zbog toga - rekla je o nasilju u braku sa Ajkom Tarnerom i dodala:

- Dugo sam mrzela Ajka, moram to da kažem. Ali onda, nakon što je umro, stvarno sam shvatila da je bio bolesna osoba. On je pokrenuo moju karijeru i bio je dobar prema meni u početku. Pa imam dobre misli. Možda je dobro što sam ga upoznala, a ne znam.

Nije želela da snimi veliki hit

Tarner je u dokumentarcu otkrila da nije volela jednu od svojih najpoznatijih pesama, "What's Love Got to Do With It", kada ju je prvi put čula. Njen tadašnji menadžer Rodžer Dejvis naterao ju je da snimi tu numeru jer je smtrao da je pesma veoma moćna:

- Bilo je užasno. Bilo je užasno. Pevala sam rokenrol. … To je bila pop pesma.

Zatim se sastala sa tekstopiscem Terijem Britnom i otpevala je pesmu, pretvarajući melodiju u nešto svoje.

"Moj jedini pravi brak"

Tina Tarner je otkrila niz detalja o ljubavi sa Ervinom Bahom sa kojim se venčala 2013. posle 27 godina veze.

Poručila je da je brak sa njim njen jedini pravi brak.

foto: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

- Imao je najlepše lice. Bio je tako zgodan. Srce mi je poletelo. To znači da su se duše srele. Bio je jednostavno tako drugačiji, tako opušten, tako nepretenciozan, i to je bio početak naše veze.

Poslednja objava

Ona se nije više zvanično oglašavala, ali je ostala aktivna na društvenim mrežama, gde je u martu ove godine objavila potresnu poruku.

- Moji bubrezi su žrtva toga što nisam shvatila da je visok krvni pritisak trebalo da se leči konvencionalnom medicinom. Dovela sam sebe u veliku opasnost odbijajući da se suočim sa realnošću - da mi je potrebna svakodnevna doživotna terapija - istakla je Tarnerova samo dva meseca pred odlazak na večni počinak.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/SrećnaRepublika)

Bonus video:

01:37 TINA TARNER