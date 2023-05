VOLJENA GLUMICA PREMINULA U 85. GODINI: Prijateljica objavila tužnu vest

Marlena Klark, glumica koja se pojavljivala u nekoliko filmova tokom sedamdesetih godina, preminula je u 85. godini.

Glumičina prijateljica je objavila vest o njenoj smrt i tom prilikom je izjavila da je Marlena preminula u svom domu u Los Anđelesu.

Za sada, uzrok smrti je nepoznat.

"Bila je izuzetan profesionalac i jako dobra prijateljica. Njena stil je bio neprikosnoven".

Da podsetimo, Marlena je glumila u filmu "Night of the Cobra Woman" 1972. godine, a takođe se pojavila i u britanskom horor filmu "The Beast Must Die".

