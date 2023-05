PLAKALA KAO KIŠA JER SU ISMEVALI NJENO TELO U KUPAĆEM: Sada nosi KORSETE i razbija kako izgleda, a ON je lud za njom i dalje! FOTO

Mladu pevačicu Kamilu Kabeljo paparaci su fotografisali u šetnji Njujorku i to odlično raspoloženu.

Da podsetimo, pevače Kamilu Kabeljo i Šona Mendeza paparaci su fotografisali kako se ljube na ovogodišnjoj Koačeli što je mnoge podstaklo na zaključak da je par ponovno u vezi nakon prekida u novembru 2021. godine.

Sve su potvrdile fotografije iz šetnje na kojima su se držali za ruke.

Nakon što su zajedno snimili hit singl "Senorita", ljubav je planula, a zajedno su bili tri godine. Kada su raskrstili svoje puteve, Kamila je jednom prilikom progovorila o razlogu raskida.

"Moji prioriteti su se menjali i moj fokus se menjao tokom života', započela je. "Tih godina u kojima smo bili u vezi, nisam se osećala, dok sam pisala album, pa čak i sada, pretpostavljam, moj fokus je uvek na tome, kako mogu da budem potpuna osoba? A osim moje karijere, moj fokus nije bio ni na mojoj karijeri', otkrila je Kamila.

foto: Profimedia

"Moj fokus je bio samo, kako mogu da živim srećan život i biti u zdravoj, srećnoj vezi? Puno sam radila na terapiji. Moj fokus se stvarno promenio. Pa čak i sada razmišljam, ako se ne zabavljam, koja je poenta? Mislim da kako starim, prioriteti se menjaju. I osećam da je to bilo tako za oboje. Budući da smo oboje počeli tako mladi, stvarno učimo kako biti zdrave odrasle osobe. A to ponekad znači da vaš fokus broj jedan nije vaša karijera. I to je u redu", rekla je tada.

Sada su paparaci glazbenicu fotografirali u šetnji New Yorkom s prijateljima, a činila se dobrog raspoloženja.

foto: JM / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nosila je pripijeni beli top-korset, široke smeđe pantalone i patike i naočare na licu. Ponovno se mnogo komentarisao njen izgled koji je prošlo leto često bio na meti zlobnih korisnika društvenih mreža.

foto: JM / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Naime, mlada pevačica sama je priznala kako se zapustila zbog pandemije koronavirusa i lokdauna, a u utehu je pronalazila u hrani. A onda se pandemija završila, ona se skinula u bikini i internet je izgorio od ružnih komentara zbog njenog stomaka i celulita koji nije skrivala.

Sad foto: RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Nosim premale bikinije i ne obraćam pažnju na to kako izgledam, ali onda sam videla slike na internetu i komentare i bila sam tako uzrujana. Podsetila sam se koliko je to uticalo na moje samopouzdanje, da više razmišljam o kulturi u kojoj živim, nego o sebi. Kulturi koja je zaboravila kako izgleda zdravo, žensko telo. Fotošop, restriktivna prehrana, prekomerno vežbanje i biranje uglova zbog kojih naša tela izgledaju drugačije od onoga kako jesu u tom trenutku i u svom prirodnom obliku...", rekla je i nastavila.

foto: Profimedia

"Držala sam stomak toliko uvučenim da su me trbušnjaci boleli, nisam disala i jedva sam se smejala. Bila sam toliko svesna gde se nalaze paparaci, sve vreme nisam mogla da se opustim i radim ono što bi trebalo kad izađem iz kuće. Htela sam da se pretvaram da nema fotografa, ali nisam mogla", napisala je jednom pevačica na društvenim mrežama.

foto: Profimedia

Tada je dobila neverovatnu podršku žena širom sveta, ali čini se kako je pevačica ipak smatrala da se treba dovesti u red jer je u poslednje vreme vidno mršavija te se više sređuje.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

01:21 GLUMICA OTKRILA MITOVE O ŠKOLI RODITELJSTVA: Ne može se tamo to naučiti! Savetuje: Dete iz urušene porodice mora OVO da uradi