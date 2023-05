"MISLIO SAM DA NISAM MUŠKO JER NE MOGU DA NAPRAVIM DETE" Naš glumac iskreno o NAJDUBLJOJ INTIMI: Pretrage su me ubijale u pojam

Glumac Đorđe Stojković kog je publika zapamtila kao Kemala Montena u "Tomi", Pabla u "Klanu" i Gruju Golijanina u "Vojnoj akademiji", postao je tata prošle godine, a to je, kako kaže, jedva dočekao.

Rešio je da uputi apel mladim parovima, posebno muškarcima, da prevaziđu strahove i potraže pomoć kad požele da postanu roditelji.

foto: Damir Dervišagić

- Brz način života, mnogo stresa i poslovi kojima se bavimo uticali su na nas oboje. Zahvaljujući savetima nutricioniste, urologa i trenera, uspeli smo da stabilizujemo sve u telu, pošto nam nije ustanovljen neki krucijalan medicinski problem. I mada su nam preporučivali da se podvrgnemo vantelesnoj oplodnji, trudnoća se dogodila prirodnim putem - kazao je on.

Vera u dobar ishod je najvažnija, uveren je Đorđe, jer sve ide iz glave, a njima je bio potreban samo jedan dan da se opuste i rasterete.

- U jednom trenutku rekli smo da ako ne budemo uspeli da dobijemo svoje, možemo i da usvojimo dete, da neko malo biće koje je ostavljeno i neželjeno postane željeno. Mnogi muškarci se, iz straha šta će reći okolina, ne odlučuju čak ni da odu kod lekara na pregled, što je ogroman problem, posebno ukoliko su mlađi. I mene je, dok sam išao na testiranja i pretrage, sve to ubijalo u pojam, osećao sam se loše jer sam muško po liku i rođenju, a nisam pošto ne mogu da napravim dete - dodao je za "Gloriju".

foto: Printskrin/Instagram

- Treba se suočiti sa tim strahom i pobediti ga, od čega velika većina muškaraca beži. Bojimo se, a zapravo nemamo čega da se plašimo. Šta loše može da se desi? Dosta ljudi nije ni psihički zrelo, pa za neplodnost mahom krivi žene, što opet datira iz davnih dana, da su žene jalove, a muškarci bogom dani. Notorna glupost i primitivizam - ističe glumac.

Uveren je da se ništa u društvu neće promeniti dok ljudi prvo ne počiste svoje dvorište.

- Ljudi neće da se menjaju. Boje se promena, boje se pregleda kod lekara, boje se svega. Zbog čega? Ionako živimo od danas do sutra. Pre neki dan poljubio sam sina i krenuo na trening i u tom momentu mi je prošlo kroz glavu da ga možda ljubim poslednji put. Užasna pomisao, ali to je, nažalost, naša realnost. Ljudi ne mogu da promene nikog drugog osim sebe i kada bi svako to uradio, bilo bi odlično. Svi mislimo da smo jako pametni, a zapravo nismo svesni koliko smo šuplji jer nama vlada strah. Kad bi svi radili na sebi, ostavili mobilne telefone i uzeli nešto da pročitaju, možda bismo i uspeli - zaključuje on za pomenut medij.

