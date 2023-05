OVO JE BILA POSLEDNJA ŽELJA TINE TARNER: Ovako će slavna pevačica biti ispraćena na VEČNI POČINAK, tamo će biti SAMO ONI

Tina Tarner biće sahranjena na privatnoj službi. Neće biti javne sahrane, saopštili su njeni predstavnici za štampu. Njen bivši asistent otkrio je nove detalje. Slavna pevčica umrla je 24. maja u Švajcarskoj. Imala je 83 godine.

"Tina Tarner biće sahranjena u Švajcarskoj. Ona nije želela veliku javnu sahranu. Htela je da bude kremirana nakon smrti, očekujem da će to biti veoma privatan događaj. Siguran sam da će se kasnije organizovati memorijalni koncert i odavanje počasti.

foto: Helmut Reiss / United Archives / Profimedia

Biće to za njene veoma bliske prijatelje u Švajcarskoj i njenog menadžera - neće to biti veći događaj (misleći na sahranu)", smatra Edi Hempton Armani, koji je godinama sarađivao sa Tinom Tarner, piše The Mirror.

"Održaće se privatna služba, kojoj će prisustvovati bliski prijatelji i porodica", navedeno je u saopštenju, prenosi Daily mail.

Tina Tarner umrla je prirodnom smrću posle duže bolesti - zna se da je bolovala od raka creva, visokog krvnog pritiska, da je doživela moždanu smrt...

foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čuvena pevačica i njen suprug Ervin Bah kupili su za neverovatnih 76 miliona dolara imanje sa pogledom na Ciriško jezero. Imanje u kantonu Cirih na kojem je izgrađeno 10 zgrada bilo je za muzičku legendu i njenog muža poput prave oaze.

Na imanju gde su Tina Tarner i njen muž provodili posebne momente, nalazi se čak 10 zgrada i privatno jezero, kao i bazen i pristanište za čamce. Na tom imanju preminula je kraljica rokenrol, piše Daily mail.

Pevačica i Ervin Bah morali su da čekaju dobiju švajcarsko državljanstvo da bi kupili nekretninu u Švajcarskoj kako nalaže tamošnji zakon. Novine u ovoj zemlji pisale su da je teniska zvezda Rodžer Federer planirao da kupi ovo imanje a onda je odabrao drugu kuću, izvan Ciriha.

foto: Profimedia

"Otišla sam iz Amerike jer sam uspela u drugoj zemlji i moj dečko je bio u drugoj zemlji", rekla je 1997. Lariju Kingu, ističući popularnost "Private Dancer" u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poručila je: "Uglavnom, Evropa je jako podržavala moju muziku".

Na kraju su ona i Bah rešili da se skrase u Švacarskoj, a onda su kupili ogromno imanje u selu Staefa. Pre te kupovine, dugo su izjamljivalu kuću poznatu kao Chateau Algonquin, u obližnjem selu koje se zove Küssnach.

Tina Tarner se udala za Baha koji je poreklom Nemačke i koji je radio kao muzički direktor 2013. godine, posle skoro tri decenije veze. Živeli su u Evropi od 1994. godine.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

01:37 TINA TARNER