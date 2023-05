ODBACILA MAJKU ZBOG OCA PSIHOPATE KOJI JE NJU I BRATA UVUKAO U JEZIVI KULT: Uskratio joj kontakt, a ona sad radi zabranjene stvari

Izabela Kruz, usvojena ćerka Nikol Kidman i Toma Kruza podržala je javno majku prvi put nakon mnogo godina.

Odnos Nikol Kidman sa usvojenom decom koju je dobila u braku sa Tomom Kruzom dugi niz godina bio je na staklenim nogama. Nažalost, sa izlaskom iz tog toksičnog braka glumici je bivši uskratio pravo na kontakt sa Konorom i Izabelom Kidman Kuz, a kako je vreme odmicalo, ćerka je ta koja je posebno bila protiv svoje majke.

foto: Profimedia

Razlog je to što ih je otac uvukao u jezivi kult Sajentološke crkve od kako su postali deo njihove porodice, sa čim se Nikol nije slagala, te je iz tog razloga i došla do kraha odnosa.

Kruz koji je sve podredio Sajentologiji u jednom trenutku mislio je da je neka vrsta božanstva, te se čak nije obazirao ni na to što je Nikol konačno zatrudnela, on je ipak tražio razvod i to javno, a ova vest bila je toliko strašna da je glumica zbog toga izgubila bebu.

foto: Profimedia

Zbog svega su Kruza nazivali psihopatom, a mnogi su i danas mišljenja da glumac "nije pri zdravoj pameti". I dok se nosila sa užasnim razvodom, u isti mah Nikol je imala problem da viđa decu, često su se svađali, zbog čega nije mogla da ih viđa.

I Bela i Konor bili su bolesno vezani za oca. Koliko je sve otišlo predaleko svedoči i to što Nikol i njena ćerka nisu razgovarale gotovo dve decenije, a čak je i skinula njeno prezime, koje je tek nedavno vratila.

Tek 2020. majka i ćerka su uspostavile kakav - takav kontakt, a Bela je često znala da joj lajkuje fotografije na Instagramu. U jednom od intervjua Bela je čak i priznala da se sa majkom redovno čuje.

Doduše, ni Izabela ni Konor o majci nisu nikad javno govorili, a dok je mladić svoju sreću našao na Floridi gde se bavi kulinarstvom i ribolovom, ćerka glumačkog para preselila se u London gde živi sa suprugom IT savetnikom Maksom Parkerom u skromnoj kući sa tri spavaće sobe.

Inače, ona se bavi umetnošću, a na svom profilu prodaje ne samo slike, već i oslikane predmete i grafike, a raspon cena je od 8 do 85 dolara. Kruz je na sve načine pokušavao da je "dovuče" nazad u Ameriku, ali je Beli lepši život bez svetla reflektora.

Takođe, mnogi su mišljenja i da joj je lakše da iz Britanije komunicira sa majkom, nego što bi to bio slučaj da se vrati i živi bliže ocu. Tako je sada prvi put nakon dužeg vremena i javno pokazala da podržava majku u svemu što radi.

Naime, vernim obožavateljima Kidmanove nije promakao dirljivi trenutak na društvenim mrežama, kada je njena usvojena ćerka Bela pokazala podršku svojoj poznatoj mami.

Nikol je označila kraj radnog poglavlja na Instagramu, pošto je njena serija "Love and Death", u kojoj je bila izvršna producentkinja preko svoje produkcijske kuće Blossom Films, stigla do svoje poslednje epizode.

Nakon što se zahvalila serijom fotografija svima koji su bili deo ostvarenja, jedna od prvih koja je lajkovala bila je niko drugi do Izabela Kidman Kruz.

Ćerka Nikol je očigledno fan serije, a ovo nije prvi put da svojim, i dalje posvađanim roditeljima, pruža podršku na mrežama, doduše na suptilne načine. Majci je najpre krenula iza očevih leđa da lajkuje objave, dok je oca podržavala tako što je nosila majice sa filmovima u kojima je igrao.

(Kurir.rs/Wanted)

