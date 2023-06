FATALNA LJUBAVNICA RASTURILA BRAK, PA ZAVELA MOMKA KOJEM JE MENJALA PELENE: Svi je zovu "žderačicom muškaraca", a ona UŽIVA u tome

njoj to imponuje

Nakon što je 2021. godine američka starleta i preduzetnica, 48-godišnja Larsa Pipen, doživela pravi medijski linč kada je zavela tada 22-godišnjeg košarkaša Malika Besleja koji je zbog nje ostavio suprugu, optužbe da uništava tuđe brakove nisu prestajale.

Na društvenim mrežama su bivšu najbolju prijateljicu Kim Kardašijan nazivali pogrdnim imenima, ali ona se nije obazirala. Bivša supruga NBA zvezde Skotija Pipena mnogima je i više 'pala u očima' kada se saznalo da ljubi 32-godišnjeg Markusa Džordana, sina košarkaške legende Majkla Džordana, ujedno i bivšeg Pipenovog saigrača u zlatnoj ekipi 'Chicago Bullsa'. Njih dvojica su bili prijatelji sve do izlaska dokumentarnog filma 'The Last Dance' kad je Skoti tvrdio da je Majkl Džordan dobio previše pohvala, a da njegove zasluge nisu dovoljno naglašene pa je i Larsa čuvala Markusa dok je bio beba.

Nedavno su ne baš omiljeni par paparaci fotografisali na jahti u Majamiju gde su uživali u sunčanju i zabavljanju s društvom.

Larsa se pak ponosi nadimkom 'žderačica muškaraca' koji su joj nadenuli. Ono što se vidi na poslednjim fotografijama s plaže jeste da se malo opustila nakon što je pronašla novu ljubav pa je nabacila koji kilogram. Osim toga, i njeno se lice promenilo pa se spekuliše o tome da je ponovo otišla pod nož.

Ovom prilikom društvo joj je pravila prijateljica, a ne 16 godina mlađi dečko.

Njihovu vezu zvanično je potvrdila na svom Instagram profilu gde često objavljuje zajedničke fotografije. Komentari su većinom negativni, a mnogi se osvrću na vreme njihovog upoznavanja kada je njihova razlilka u godinama bila prilično naglašena.

Gledala ga je kako odrasta. To je bolesno', 'I dalje je ludo to što si ga ti čuvala kao dete', 'Zašto i dalje nosi prezime bivšeg supruga?', 'Džordan-Pipen duo i dalje živi', samo su neki komentari koji se mogu pronaći ispod njihovih zajedničkih objava.

'Sretni smo. Motivišemo jedno drugog i svi su srećni zbog naše veze. Na dobrom smo mestu', svojevremeno je rekla Larsa o novoj vezi.

