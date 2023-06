OSTALE DEVOJKE NISU IMALE POJMA ŠTA IM SE SPREMA! Detalji povratka Samante Džons u nastavak kultne serije: Ovako su je UBEDILI

Kim Katral najavila je veliki povratak u ulozi Samante Džons u drugoj sezoni spin-offa serije ''Seks i grad''. Glumica će po strani ostaviti veliku svađu sa zvezdom i koleginicom Sarom Džesikom Parker, a prema magazinu Variety, 66-godišnja Katral vratiće se samo za jednu cliffhanger scenu koju je snimila 22. marta u Njujorku, bez susreta i razgovora sa Sarom, Sintijom Nikson i Kristin Dejvis.

U sceni, Samanta, koja se preselila u London, razgovaraće telefonom s Keri Bredšo.

New York Post je takođe otkrio da je njeno snimanje scene bilo toliko tajanstveno da se njeno ime nije čak ni pojavilo na spisku poziva za taj dan, što je na kraju zaprepastilo ljude na setu kad su je videli.

Bliska osoba je rekla da je osoblje sa seta serije definitivno šokirano, ali vrlo pozitivno iznenađeno jer je glumica uporno tvrdila da se neće vratiti.

Tvrdi se da je njena scena snimljena u gradskom automobilu u garaži blizu Silvercup studija u Kvinsu.

Još jedan zanimljiv detalj koji se tiče Samantinog povratka je taj da ju je za njenu scenu obukla slavna Patriša Fild, kostimografkinja serije "Seks i grad", koja inače ne radi na seriji "I tek tako".

Samanta se pojavila u prvoj sezoni spin-offa ''And Just Like That'', ali samo putem tekstualne poruke jer joj je Keri ponovo slala poruke da pokuša da popravi njihovo prijateljstvo.

Kim je poslednji put ovaj lik glumila u drugom delu filma 2010. godine, a čak su i producenti ''Seksa i grada'' tvrdili da ne žele njen povratak.

2018. godine, Sara Džesika Parker je na pitanje da li bi joj bilo u redu da se Kim vrati rekla: ''Mislim da ne bi jer je previše osećanja prema meni podelila s javnošću.''

2016. godine Kim je javno rekla da prestaje s ulogom Samante, ali izvršni direktor HBO-a Kejsi Blojs zamolio ju je da se za ovu sezonu ekskluzivno pojavi opet.

