ONA JE NAJBOGATIJA SAMOOSTVARENA GLUMICA NA SVETU: Forbs objavio listu najmoćnijih žena, a njeno ime je za mnoge IZNENAĐENJE

Riz Viterspun zvanično je postala najbogatija samoostvarena glumica na svetu.

Časopis Forbes objavio je listu najbogatijih žena u Americi, na kojoj je glumica zauzela 59. mesto, između Doli Parton i Barbare Strejsend. S neto vrednošću procenjenom na 440 miliona dolara, 47-godišnja Viterspun dokazala se kao vrlo sposobna poslovna žena u poslednjih nekoliko godina.

Uspešna poslovna žena

2016. godine osnovala je medijsku firmu Hello Sunshine, koja je producirala nagrađivane filmove i TV emisije, uključujući "Gone Girl", "Big Little Lies", "Daisy & The Six" i "Little Fires Everywhere".

Viterspun je u to vreme bila frustrirana ulogama koje su joj dolazile, pa je s producentkinjom Brunom Papandreom odlučila da pokrene produkcijsku kuću Pacific Standard, sada partnera Hello Sunshine-a.

"Mislim da je to doslovno bio jedini studio koji je imao projekat za glavnu žensku ulogu stariju od 30 godina", rekla je glumica za časopis Variety, dodajući: "Pomislila sam: ‘Moram da počnem ozbiljno da radim’."

Glumica je 2021. godine prodala firmu Hello Sunshine medijskoj kompaniji koju podržava Blackstone za 900 miliona dolara.

"Pokrenula sam ovu firmu kako bih promenila način na koji se žene prikazuju u medijima. U poslednjih nekoliko godina gledali smo kako naša misija napreduje kroz knjige, TV, film i društvene platforme", izjavila je tom prilikom u saopštenju za javnost.

Glumica još uvek poseduje oko 18 odsto udela u kompaniji, a osim toga pokrenula je i književni klub Reese's Book Club, koji je stekao reputaciju jačanja karijere ženskih autorki.

Jedna od najplaćenijih TV glumica

Osim toga, Viterspun je takođe jedna od najplaćenijih TV glumica, koja je, prema Forbesu, dobila 1,2 miliona dolara za glavnu ulogu i produkciju svake epizode The Morning Showa emitiranog na Apple TV+.

Prema Celebrity Net Worthu, Viterspun je obično zarađivala minimalno 15 miliona dolara za svaki film snimljen između 2001. i 2012. godine s ukupnom zaradom od 250 miliona dolara na filmovima.

Iako još nije poznat datum izlaska, priprema se treći nastavak hit filma "Plavuša s Harvarda", koji bi glumicu mogao da pogura na još bolje mesto Forbesove liste.

