LEGENDARNI TEKSTOPISAC I DOBITNICA GREMIJA PREMINULA U 82. GODINI: "Bila je najbolja majka, baka i stub naše porodice"

Legendarni tekstopisac i dobitnica nagrade Gremi, Sintija Veijl, preminula je u 82. godini.

Kako je njena ćerka izjavila za TMZ, Sintija je preminula u četvrtak uveče.

"Moja majka, Sintija Veijl, bila je najbolja majka, baka i stub naše porodice, sve ono što jedna porodica želi da ima", napisala je Sintijina ćerka, Džen Man.

Sintija i njen partner i tekstopisac, Beri Man, bili su veliki umovi koji su stajali iza lista najpoznatijih hitova koji su dominirali muzičkom scenom tokom 60-tih pa sve do 90-tih godina. Here You Come Again, The Drifters and George Benson's On Broadway, The Crystals' Uptown, and The Animals' We Gotta Get Out of this Place, su brojni singlovi za koje su oni zaslužni.

