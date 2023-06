SLAVNA PEVAČICA OBJAVILA HIT SNIMAK PET MINUTA PRED SAM POROĐAJ: U bolnici uradila nešto NEOČEKIVANO, svi joj se dive (VIDEO)

Slavna pevačica Džesi Džej nedavno se porodila i na svet donela sina.

Ona je istakla koliko je majčinstvo promenilo njen život, te da je van sebe od sreće.

Pevačica je otvoreno govorila i o zdravstvenim problemima koje je imala, a zbog kojih su joj lekari tvrdili da nikada neće moći da bude majka, posebno nakon spontanog pobačaja koji je imala prošle godine.

Ipak, ona nije odustajala i na kraju je uspela da rodi zdravog dečaka, a sada je objavila i snimak nastao samo pet minuta pre carskog reza.

Kako je navela, želela je da se porodi prirodnim putem i pripremala se za do, ali je „njen dečak izabrao drugačije“. Na snimku se vidi kako pevačica u bolnici igra iščekujući uskoro rođenje sina, a ovaj snimak privukao je veliku pažnju.

„Devet meseci sam se pripremala za prirodni porođaj. Stroga hrana, joga, plivanje, metode hipnoze. Htela sam porođaj u bazenu, bez ikakvih tableta. Ali, to je bio moj plan kako bih ostala disciplinovana i fokusirana. Znala sam da bi moglo otići u drugom smeru. Kada su me ljudi ispitivali: ‘Koji ti je plan za porođaj?’, govorila sam im: ‘Otvorena sam za to da se predam najsigurnijem načinu da moj sin stigne'“, počela je pevačica.

„Imala sam pregled nekoliko dana pre 40. nedelje i bio je okrenut naopako, zapeo je i bio je malo deblji nego što je prosečno. Učinila sam sve i dva meseca pokušavala da ga okrenem, ali je on rekao: ‘Ne mama, želim da izađem kroz krov, ne kroz prednja vrata’. Savetovali su me da idem na carski rez zbog najsigurnijeg porođaja“, dodala je Džesi.

„Rodila sam i to je sve što sam htela, jer sam na kraju dobila njega i to je jedino što je važno“, zaključila je pevačica.

(Kurir.rs/Nova)

