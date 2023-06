EVO KOJIH PRAVILA SE PRIDRŽAVA NAJBOGATIJI ČOVEK NA PLANETI KOJI JE U TOP FORMI: Bolje izgleda sa 59 nego u MLADOSTI! (FOTO)

Transformacija Džefa Bezosa, najbogatijeg milijardera na svetu, je mnogima fascinantna.

Javnost je naime bila zaokupljena kako je od mršavog šefa knjžare postao fit milijarder preko noći kada se pojavio u uzanom prsluku i pokazao mišićave ruke.

Ipak, činjenica je da Bezos nije mario za zdrav životni stil sve dok nije došao u srednje godine. Veruje se da ga je na promenu 2017. godine podstaknula Amazonova akvizicija Whole Foodsa, zdravstveno osveštene trgovine mešovitom robom.

Formula uspeha

Postoje klinički dokazi da je san nužan za kognitivno funkcionisanje, raspoloženje i mentalno, kardiovaskularno, cerebrovaskularno i metaboličko zdravlje.

Bezos razume da je dobra higijena spavanja jednako važna kao i trening.

- Meni je potrebno osam sati sna. Bolje razmišljam, imam više energije i bolje sam raspoložen, rekao je na konferenciji u Ekonomskom klubu 2018. godine.

Naporan trening

Sa Bezosom radi trener Ves Okerson koji je zaslužan za pripremu Toma Kruza za njegov triler "Valkyrie" iz 2008. godine.

Okerson strastveno zagovara veslanje, odnosno vežbe sa malim opterećenjem i velikim otporom, a svoje klijente podstiče da vežbaju napolju. Najdraži treninzi su mu trčanje uzbrdo i nizbrdo, vožnja kajakom i surfovanje.

Zdrav postotak telesne masti za muškarce od 40 do 59 godina je između 11 i 21 posto. Spuštanje ispod tog praga može da dovede do ispijenog izgleda. Korisnici interneta koji pomno prate Bezosovu transformaciju smatraju da se on nalazi između 12 i 14 posto.

Dijeta koja sadrži dosta proteina

Bezos jede mnogo proteina, koje kombinuje sa namirnicama s mnogo zdravih masti, poput avokada.

Okerson je zagovornik keto dijete, pa ne bi čudilo da i slavni milijarder sledi taj pristup.

Bezos je jednom prilikom otkrio da mu je omiljeni doručak mediteranska hobotnica sa krompirom, slaninom i jogurtom sa belim lukom, a od poslastica obožava hrskave grickalice i McDonald’sov hamburger.

Glasine o steroidima

Postoje glasine da je Bezos doveo telo u formu pomoću injekcija testosterona. S obzirom na njegove godine (59), mnogi veruju da ne bi mogao da postigne takav izgled bez pomoći nekih lekova.

Dermatološkinja Roberta Del Kampo izjavila je:

-Nema šanse da je to rezultat samo dijete i treninga, a doktor Kameron Šepa dodao je:

-Verujte mi, Bezos farmakološki povećava svoj testosteron - pogledajte mu ruke!

Milijarder je demantovao te glasine, a anonimni izvor blizak njemu rekao je TMZ-u 2021. godine da su "100 posto lažne", navodi Index.hr.

