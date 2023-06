DEVOJKA SA KRILIMA OTKRILA SVOJ NAJVEĆI STRAH! Podelila emotivni snimak sa ćerkicom i poručila: Ne ograničavajte sebe! (VIDEO)

Slikarka i šampionka u paratekvondou, koja se bavi i streličarstvom, Dejana Bačko je postala majka devojčice po imenu Lara početkom ove godine, tačnije u februaru.

Inače, Dejana je rođena bez gornjih ekstremiteta, ali njena svakodnevna borba pokazuje snagu ljudskog duha. Ona je sa brojnim pratiocima delila trenutke sa ćerkicom i kako se snalazi u njenoj nezi.

Ona na TikToku zajedno sa suprugom objavljuje snimke sa bebom, dnevne rutime pa i kako prevazilazi razne stvari koje su čak i ljudima sa ekstremitetima ponekad teške, ali ona dokazuje da strahovi mogu da se pobede i da neki nedostaci mogu da se nadomeste, što je ona i dokazala svojim lavljim srcem.

Ona je obajvila video na TikToku pod nazivom - Ovo je bio moj najveći strah. Ne ograničavajte sebe (This was my biggest fear at start. Do not limit yourself) koji je videlo preko 2.4 miliona ljudi.

Naime, ona na snimku pokazuje kako diže bebu iz kreveca i hrani je, iako nema ruke. 123 hiljade ljudi je lajkovalo video, a komentari dolaze sa raznih strana sveta i svi su pozitivni kao i ogromno divljene koje je Dejana je dobila.

