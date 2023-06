JEDVA ČEKAM DA MI UMRE MAJKA, UNIŠTILA MI JE ŽIVOT: Šok priznanje poznate glumice, alkohol probala sa 8, a drogu sa 12 godina

Holivudska glumica Dru Barimor priznala je da bi volela da je njena majka mrtva. Dru je ovu bolnu istinu otkrila dok je opisivala svoje burno detinjstvo i svoju dugogodišnju borbu tokom odrastanja sa majkom Džejd.

Podsetimo, ona je i ranije vrlo otvoreno govorila o tome kako ju je majka "eksploatisala" od malih nogu, vodeći je na holivudske zabave i u noćne klubove.

Proslavljena 48-godišnjakinja tako je svojevremeno priznala da je prvo alkoholno piće popila sa osam godina, a da je kokain prvi put probala u 12. godini!

"Ne mogu da dočekam da moje majke više nema", rekla je za "New York" magazin, za čiju je naslovnicu u pozirala, dodajući da zavidi prijateljima koji su izgubili roditelje.

"Sve njihove mame nisu više među živima, a moja mama jeste. Ja nemam taj luksuz. Ali ja ne mogu više da čekam", dodala je.

Dru je objasnila da "ne želi da živi u stanju u kome želi nekome smrt pre nego što mu je to suđeno, da bi ona sama mogla da ide dalje". "Zapravo želim da bude srećna, da napreduje i da bude zdrava. A ja prokleto moram da rastem i idem dalje uprkos njenom prisustvu na ovoj planeti", rekla je.

Kasnije u intervjuu, Dru je istakla da joj je žao što je dala takve komentare o svojoj majci, istovremeno tvrdeći da i dalje ima brigu za nju uprkos njihovoj burnoj prošlosti i turbulentnom odnosu.

"Nisam se osećala dobro jer sam to rekla. Ja zaista brinem. Nikada me neće biti briga. Ne znam da li sam ikada znala kako da se sačuvam u potpunosti, da se zatvorim, da ne osećam, da podignem zid", rekla je.

Podsetimo, Dru je u više navrata ispričala istinu o svom teškom odrastanju - njen otac, glumac Džon Dru Barimor, bio je nasilnik i alkoholičar i napustio je porodicu dok je ona još uvek bila mala. Ona veruje da Džejd, njena majka, nije bila spreman da je odgaja sama, pa ju je u njenoj 13. godini poslala u psihijatrijsku ustanovu u kojoj je provela 18 meseci.

Drew Barrymore's mother, Jaid Barrymore (aspiring actress), would drag Drew to clubs like Studio 54 & the China Club pic.twitter.com/gLH7qNK3XT — furfante (@nicolemilfie) March 31, 2016

Holivudska zvezda kaže da više ne krivi svoju majku za sve loše stvari koje su joj se dogodile: "Svesno biram da svoj život ne doživljavam kao ono što mi je učinjeno. Želim da ga posmatram kroz prizmu onoga šta sam sama uradila i izabrala da uradim. Ne privlače me ljudi koji krive drugi. Ne smatram da je to seksi ni mudro".

No, kaže da danas žali jer nije bila empatičnija prema mlađoj verziji sebe. "Kada ću konačno dozvoliti sebi prokletu pauzu? Kako bi izgledalo da budem empatična prema toj devojčici? Ceo svoj život bila sam cirkuski medved. Kunem se Bogom, da je direktor cirkusa izašao iz šatora, ja bih preuzela njegovu ulogu i počela nešto kao što je bičevanje same sebe", kazala je.

Drew Barrymore and Her Mom Jaid Barrymore pic.twitter.com/LRIyzUdYN5 — RoseGarden975 (@rosegarden975) April 27, 2023

Dru je 2015. razgovarala za "The Guardian" otkrivši da se kao devojčica osećala "užasno loše" i "usamljeno", te da je bila "veoma ljuta" jer njeni roditelji nisu bili tu za nju.

"Kada sam imala 13 godina, tada je verovatno bilo najgore. Znala sam da sam zaista sama i to je bilo užasno. To je bilo vreme kada sam stvarno bila buntovna. Bila sam veoma, veoma ljuta. Duboko u sebi - bila sam toliko ljuta, čoveče! To je bilo zbog toga jer moji roditelji nisu bili tu. Mislim, rođena majka me je zatvorila u instituciju. To je bilo kao kamp za obuku i ozbiljna obuka za regrutaciju, bilo je užasno i mračno i veoma dugotrajno. Trajalo je godinu i po dana, ali meni je to trebalo. Bila mi je potrebna ta suluda disciplina. Moj život nije bio normalan. Nisam bila dete u školi sa normalnim okolnostima. Odrasla sam u veoma nenormalnim uslovima i trebao mi je ozbiljan preokret. Za mene je bilo važno da sve to doživim. Bilo je veoma ponižavajuće, veoma tiho. Ali na kraju, možda mi je baš to trebalo, jer sm odatle izašla kao osoba sa više poštovanja. I roditelji me tome nisu naučili, a ni život me tome nije naučio", ispričala je za pomenuti magazin.

Na pitanje da li se u to vreme osećala "iskorišćenom" od strane svojih roditelja, odgovorila je potvrdno. "Pa da, mislim od strane moje majke", kratko je prokomentarisala.

