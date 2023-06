ŠVARCENEGER NEGIRAO POLNO UZNEMIRAVANJE ŽENA, A SAD SE IZVINJAVA: Slavni glumac priznao GREŠKE iz prošlosti (VIDEO)

Na Netfliksu će uskoro početi prikazivanje dokumentarca "Arnold", u kome će glumac Arnold Švarceneger (75) progovoriti o svom životu. Osim brojnih privatnih detalja koje je otkrio, u njemu se takođe izvinio za polno uznemiravanje žena neposredno pre nego što se kandidovao za guvernera Kalifornije.

Pet dana pre izbora za guvernera Kalifornije 2003. godine, "Los Angeles Times" objavio je izveštaj u kom je šest žena optužilo Švarceneger da ih je dirao bez dozvole i ponižavao. Glumac je tada tvrdio da su izveštaji izmišljeni.

- Moja reakcija na početku je bila obrambena. Danas mogu to realno da sagledam. Ako je reč o danima Muscle Beach-a pre 40 godina, to je bilo pogrešno. Bilo je to s*anje. Zaboravite na sve izgovore, bilo je pogrešno - rekao je Švarceneger u trodelnoj Netfliksovoj dokumentarnoj seriji, piše Rolling Stone.

Uprkos optužbama, Švarceneger je ipak pobedio na izborima. Istraga "Los Angeles Timesa" na kraju nije uticala na ankete, pa čak ni na Švarcenegerovu karijeru.

- Lično me iznenadilo da to nije imalo veći učinak na izbore. Mislio sam da će se više ljudi uvrediti.

foto: AP / Lisa Leutner

- Kada je Švarceneger objavio da se takmiči za guvernera, osoblje "L.A. Timesa" odmah je krenulo da istražuje ​​priče koje smo slušali godinama, ali ih niko zapravo nije u potpunosti istražio. Imali smo jedva šest nedelja za rad na ovome i počeli smo da razgovaramo sa ženama - kaže u dokumentarcu reporterka "Los Angeles Timesa" Karla Hol.

Podsetimo, glumac je u dokumentarcu progovorio i o trenutku kad je bivšoj supruzi, Mariji Šriver (67), morao da prizna prevaru. Arnold je imao aferu s dugogodišnjom kućnom pomoćnicom Mildred Baenom (62), a s njom je dobio i sina.

- Mislio sam da mi je srce stalo. A onda sam rekao istinu. Da, Marija. Džozef je moj sin. To ju je skrhalo - otkrio je Arnold, kao i to da je supruzi sve priznao tek 2011. godine tokom posete bračnom savetniku. Ona je odmah zatražila razvod.

(Kurir.rs)

