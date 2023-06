OTAC MU JE BIO NACISTIČKI VODIČ I MALTRETIRAO JE NJEGA I NJEGOVOG BRATA! Jezivo detinjstvo čuvenog Terminatora: Bio je tiranin!

njegov brat to nije izdržao

Glumac Arnold Švarceneger je uvek imao i više nego zanimljiv život, te nije ni čudo što je sve zabeleženo u novom Netflixovom dokumentarcu pod nazivom Arnold.

Glumac je priznao da je trpeo zlostavljanje u detinjstvu od strane njegovog oca koji je bio je odlikovani nacistički vojnik, ranjen u Lenjigradskog bici, a da strašne scene i matretiranje nisu izostavile ni njegovog brata koji je imao kobne posledice zbog toga.

foto: Profimedia

Njegov otac je, kako je otkrio, posle rata postao načelnik okružne policije.

-Bio je i te kako agresivan, bio je tiranin. Mene i brata je tukao kaišem. Došao bi u tri ujutru pijan i vrištao po kući. Sećam se kako mi je srce tuklo kao ludo jer sam znao da je mogao u bilo kom trenutku da udari našu majku ili da prebije nas. Mislio je da mora da stvori disciplinu u kući, da moramo da zaradimo doručak - prisetio se Arnold.

Sa ove vremenske distance on veruje da je njegov otac bio ozbiljno bolestan čovek koji je patio od posttraumatskog poremećaja i depresije, a pokazivao je i šizofreno ponašanje.

- Austrija posle rata postala je zemlja slomljenih ljudi. Mnogu decu su slomili roditelji, to je taj austrijsko-nemački mentalitet. Slomiti volju detetu i naterati ga da se prilagodi - dodao je on.

Međutim, koliko god se njegov otac trudio da ga slomi, to nije mogao.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Ja nisam bio od one dece čija se volja mogla slomiti. Postao sam buntovnik. Svaki put kad bih dobio udarac od oca jedva sam se suzdržavao da mu ne vratim. Želeo sam samo da odem iz te kuće, iz te zemlje i da postanem neko i nešto, da budem bogat. To mi je pomoglo da preživim - iskren je bio on.

Ipak, njegov brat nije izdržao, te je preminuo u 24. godini.

- On je bio nežniji. Brutalnost koja je bila kod kuće, batine koje smo ponekad dobijali od roditelja, sve to mislim da nije mogao da izdrži. Počeo je zbog toga vema rano da pije - rekao je on.

Glumac je u 21. godini postao međunarodni šampion u bodildingu što mu je otvorilo vrata Holivuda. Proslavio se ulogom Konana Varvarina u istoimenom hit filmu, a onda su počele da se nižu uloge od "Terminatora" do "Istinitih laži".

- Glumio je u nekim od najpopulanijih ostvarenja i ostvario san da postane slavan i bogat. Oženio se sa Marijom Šrajver čiji ujak je bio ubijeni američki predsednik Džon Kenedi. U braku su bili od 1986. do 2017. i dobili su četvoro dece. Da li pod njenim uticajem ili ne, Švarceneger je u jednom trenutku ušao u politiku i postao 38. guverner Kalifornije (od 2003. do 2011. godine).

foto: Profimedia

Tada su počele sve ozbiljniji problemu u njegovom braku, koji je na kraju okončan razvodom kad se saznalo da Arnold ima vanbračnog sina Džozefa sa kućnom pomoćnicom Mildred Baena. Ona je decenijama radila u njihovoj kući.

Kako je u dokumentarcu ispričao čuveni glumac, dugo nije ni znao da je Džozef njegov sin.

- U početku smo Mildred i ja pretpostavljali da je Džozef dete njenog muža Rohelija. U početku stvarno nisam znao, ali što je dečak više rastao i bio stariji to mi je bilo jasnije da je moje dete - rekao je on.

Arnold je otkrio i kako je sada već bivšoj supruzi Mariji saopštio da je Džozef njegovo dete.

- Od 2011. išli smo kod bračnog savetnika u pokušaju da spasemo brak. Jednog dana bračni savetnik je rekao: "Danas Marija želi da bude veoma korektna u vezi sa nečim. Ona želi da zna da li si ti Džozefov otac?" Mislim da mi je srce stalo u tom trenutku. Pogledao sam Mariju u oči i priznao joj istinu: "Da, Marija, Džozef jeste moj sin. Očigledno je bila slomljena priznanjem - iskren je čuveni glumac.

foto: Profimedia

Ubrzo nakon toga Švarceneger je priznao sina, ali to je presudilo njegovom braku i od Marije se zvanično i razveo šest godina kasnije.

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

01:58 TERMINATOR MEKOG SRCA POKLONIO 500 ĆURKI ZA DAN ZAHVALNOSTI: Evo šta je Arnold Švarceneger prvo uradio u svojoj kuhinji