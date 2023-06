DUGO MI NIKO NIJE REKAO DA IZGLEDAM UŽASNO: Zvezda popularne serije nije znala na šta liči, a sada plače jer je porede sa HOROROM!

Kada je nastavak serije i filma "Seks i grad" pod nazivom "And just like that" ugledao svetlost dana, glavne glumice bile su centar medijske pažnje. Njihov izgled se mnogo komentarisao, od sede kose Sare Džesike Parker, do filera koje je Kristin Dejvis ubrizgala u lice. Mnogi su pisali da izgleda neprepoznatljivo, kao i da njena transformacija "može da se izjednači sa horor filmovima".

Kristin Dejvis kaže da je bila "nemilosrdno ismevana" zbog botoksa.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

- Prolila sam suze zbog toga. Bilo je mnogo stresno. Teško je da budete suočeni sa svojim mlađim 'ja'. Veliki je izazov kad zapamtite da ne morate tako da izgledate - rekla je 58-godišnja glumica, ističući da su ljudi na društvenim mrežama veoma skloni konfliktu.

- Bila sam uzbuđena što neću imati bore. Nisam radila ništa drugo", rekla je ona i dodala da je kasnije imala dermalne filere, priznajući da je njeno iskustvo često bilo neprijatno zbog toga kako su ljudi reagovali. "Uradila sam filere i mnogi su govorili da je loše. Nemilosrdno su me ismevali, mnogo sam plakala. Verujete lekaru, ali ljudi krive vas ako nešto pođe po zlu. Kažu: 'Sama si htela da ubadaš igle u lice' - rekla je Šarlot i dodala:

- Niko mi nije rekao da izgledam užasno dugo vremena. Bilo kako bilo, važno je da imam dobre prijatelje. Stvar je u tome da se ne smešiš sebi u ogledalu. Ko se smeši sebi u ogledalu? Ludi ljudi - rekla je Kristin Dejvis.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Ovo su samo neki od komentara o Šarlot koji kruže mrežama: "Šarlot ima novo lice", "Šta je Šarlot uradila svom licu?", "Potpuno razumem pritisak da žene moraju da izgledaju na određeni način i verovatno ću i sama imati plastičnu operaciju, ali Kristin izgleda kao Džoker iz Betmena", "Svaki put kad pokažu lice Kristin Dejvis, pitam se koliko je platila za tako užasnu plastičnu operaciju. Nekada je bila prirodna lepotica"...

