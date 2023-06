ZBOG ORGIJA JE TRAŽILA MILIONE OD BERLUSKONIJA: Bivša žena ga je ostavila jer je pravio BUNGA BUNGA žurke i bio u centru SKANDALA!

Silvio Berluskoni preminuo je u ponedeljak u 87. godini. Jedna od osoba koje su obeležile njegov život je njegova bivša supruga Veronika Lario. Pre pet godina uložila je žalbu na odluku suda kojom joj je uskraćeno pravo na mesečnu alimentaciju od 1,4 miliona evra. Osim toga, požalila se i na odluku kojom je mužu morala da vrati 50 miliona evra koje je dobila nakon razvoda 2014. godine.

Želela je slavu od malih nogu

Veronika Lario (66), rođena kao Mirijam Rafaela Bartolin u Bolonji, započela je glumačku karijeru pod vođstvom Enrika Marija Salerna, sa kojim je bila u ljubavnoj vezi. Glumila je u TV i pozorišnim predstavama, a najpoznatija je po ulozi u kultnom italijanskom horor filmu Tenebrae.

foto: EPA/Fabio Frustaci

Međutim, sredinom 30-ih odlučila je da se povuče iz glume i tada je negde upoznala budućeg italijanskog premijera. Ona je odlučila o njegovom prvom braku - sa Karlom Elvirom Lusijom Dal'Oglio. U tom braku dobili su i dvoje dece - ćerku Marinu 1966. godine, dok je sin Pjer Silvio rođen 1969. godine. Čini se da je Silvio oduvek "padao" na glumice, jer je i Karla bila glumica, ali 20 godina mlađa Veronika koju je primetio u pozorištu je očigledno bila osveženje koje je Silviju tada trebalo. Međutim, Veronika je trebalo da misli i na onu staru – „jednom varalica, uvek varalica“.

Svojeglava Veronika

U vezi koja je krunisana brakom 15. decembra 1990. rodila je troje dece – Barbaru (1984), Eleonoru (1986) i Luiđija (1988). Njihovo prvo dete koje su začeli nikada nije rođeno, jer je Lario odlučila da prekine ranu trudnoću indukovanim abortusom, jer su rani testovi pokazali neki oblik deformiteta fetusa. Kao supruga italijanskog premijera, Veronika je iznenađujuće odlučila da svoju privatnost drži dalje od očiju javnosti. Tako je izbegavala da prati svog muža na većini javnih događaja i retko je pratila Silvija na sastanke.

S druge strane, svoj karakter i tvrdoglavost je ispoljila na drugi način – redovno ispoljavajući svoje političke stavove pojavljivanjem na protestima, poput onih organizovanih na temu bioetike, protivljenja raku u Iraku i sl.

Komunicirali su putem javnih pisama

Međutim, Silvio nikada nije bežao od toga da svoju ženu pomene u javnosti, a više puta je u javnosti iznosio aluzije na navodnu aferu svoje supruge sa komunističkim filozofom i njegovim političkim protivnikom Masimom Kaćarijem. Lario je 31. januara 2007. rekla da je njena "čast povređena komentarima njenog supruga Berluskonija tokom VIP žurki nakon dodele TV nagrada, što je emitovano na jednom od njegovih kanala".

foto: Agi / PA Images / Profimedia

- Da nisam u braku, odmah bih se oženio tobom - rekao je medijski modul starleti i budućoj poslanici Mariji Karfanjai, o čemu su više puta izveštavali brojni italijanski mediji. Prema pisanju jednog lista, navodno se čuo kako govori „Išao bih bilo gde s tobom“.

Njegova supruga je tada napisala pismo objavljeno u listu La Republica:

- Te izjave štete mom dostojanstvu - mom mužu i njemu kao javnoj ličnosti, pa tražim javno izvinjenje, jer ga privatno nikada nisam dobila. Suočena sam sa neizbežnim kontrastima i bolnim trenucima, dok duga bračna veza podrazumeva poštovanje i diskreciju. Sada pišem da otkrijem svoje mišljenje, a komentari mog muža su bili neprihvatljivi i ne mogu se svesti na puku šalu.

Posle nekoliko sati, Silvio Berluskoni je takođe pisanim putem odgovorio supruzi kroz javnost, izvinjavajući se za ono što je rekao pre tri dana. Nije želela da trpi prevare i orgije čoveka koji je postao podsmeh. U aprilu 2009. godine, Veronika je ponovo napisala otvoreno pismo javnosti, u kojem je kritikovala muževljeva druženja sa mladim damama, nazvavši njegov izbor kandidata za Evropski parlament „čistim smećem“.

U maju je tada 53-godišnja Veronika pozvala svog advokata i dala joj uputstva za brzi početak brakorazvodne parnice. Veronikina odluka: Zbogom Silvio - naslov je koji su u nedelju objavile italijanske dnevne novine. Uvek je isticao svoju sklonost lepim ženama, a čini se da je upravo to presudilo njegovom drugom braku.

foto: GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

Mediji su ga prozivali da je Maru Karfanju (32) imenovao na mesto ministra za rodnu ravnopravnost jer je navodno bila njegova ljubavnica kao i studentkinja Noemi Leticija (18).

Takođe, premijer je stavio četiri starlete na listu kandidata za Evropski parlament. Žena ga je zbog toga javno prozivala, pa ih je skinuo sa biračkih spiskova. Posle zemljotresa u L'Akvili, rekao je doktorki Fabioli Karijeri da bi voleo da ga ona spase iz ruševina. Berluskoni je došao u Napulj da proslavi 18. rođendan Noemi Leticije. Dao joj je zlatnu ogrlicu, a ona ga je zvala „Tata!“.

Bunga bunga žurke

Silvio Berluskoni je odbacio navode mlade Marokanke Karime Kejek (17), poznatije kao Rubi, da je spavao sa njom i da je organizovao orgije u svojoj vili.

Trbušna plesačica Rubi ispričala je medijima kako je za Dan zaljubljenih 2010. dobila 7.000 evra od Berluskonija.

- Silvio me je odveo u jednu od soba svoje vile i rekao da želi da mi pomogne i da od mene ne traži ništa zauzvrat. Dao mi je kovertu u kojoj je bilo 7.000 evra. Tada sam mu rekla da mi je najveća želja da dobijem italijansko državljanstvo i postanem policajac - ispričala je Rubi za jedan italijanski list.

Iako je u početku tvrdila da je imala seks sa premijerom kao maloletna, ona je to demantovala, ali ipak tvrdi da je Berluskoni organizovao nekoliko orgija u svojoj luksuznoj vili. Ona je istražiteljima ispričala da je jedne večeri u vilu došlo 20 žena, uključujući i nju. Jedini muškarci na večeri bili su Berluskoni i njegov televizijski urednik Emilio Fede.

- Sve žene su bile gole. Ja sam jedini ostao obučen. Orgije Silvio često naziva bunga-bunga - pričaju tinejdžerke.

foto: Georges GOBET / AFP / Profimedia

Marokanka kaže da je Berluskoni prestao da je kontaktira čim mu je priznala da ima 17, a ne 24 godine kako mu je prvobitno rekla. Ne želi da joj da novac jer je i ona njega prevarila To je već bila hiljadita laž. Procijenio sam da je bolje zadržati ono malo samopoštovanja koje mi je preostalo, da je bolje da se razvedem. U svakom slučaju, on me je doveo do te odluke, rekla je Veronika Lario.

„Berluskonijeva hiljadita laž“ bila je burna žurka na kojoj je premijer proslavio 18. rođendan manekenke Noemi Leticije, a razotkrili su je novinari. Supruzi je rekao da ide na veoma važan sastanak na jug Italije. Takođe, Veronika ga krivi što nije bio na 18. rođendanu nijednog od njihovo troje dece. Njena razočaranja opisana su u ažuriranoj biografiji. Ona je u brakorazvodnoj parnici tražila da joj plaća 43 miliona evra godišnje – odnosno 3,5 miliona evra mesečno. Silvio nije želeo da pristane na to, već joj je ponudio 200 hiljada evra mesečno. Berluskoni navodno nije hteo da joj da više jer ga je Veronika navodno prevarila, kao što je i on nju.

(Kurir.rs/24sata.hr)

