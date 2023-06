IMAM 38 GODINA I JOŠ UVEK SAM SAMA! Spisateljica progovorila: Taj problem imaju mnoge žene, a evo zašto ostajemo bez partnera!

Džena Hoking (38) je spisateljica i trenutno slobodna žena koja vodi evidenciju o svim svojim vezama već 12 godina - i može sa sigurnošću reći da su bile pune događaja.

U svoje vreme izlazila je sa starijim momcima, mlađim muškarcima, finim momcima i ženskarošima. I u svom poslednjem članku iznela je teoriju zašto tek treba da upozna „onog pravog“.

Džena, poreklom iz Sidneja u Australiji, veruje da stalno traži „novu energiju u odnosima“ (NRE). Nakon nekoliko meseci zabavljanja sa nekim novim, Jana primećuje da iskra nestaje i polako gubi interesovanje.

- Pitate se, šta je NRE? To je skraćenica za 'Nova energija u odnosima'. U prevodu, to je ona intenzivna želja i strast na početku veze od koje vam kolena klecaju! To je nalet uzbuđenja kada neko počne da vam šalje poruke po prvi put. To je prvih nekoliko magičnih veza. To je sjaj u vašim očima kada konačno spavate zajedno. To su leptiri u stomaku - rekla je ona.

- Uzbudljivo je, novo i misteriozno. Ali, nažalost, ono što ide gore mora da se spusti. Čim veza počne da bude prijatna, moje interesovanje opada. Da, NRE je surova stvar - dodaje.

Džena je primetila da joj se to desilo nedavno kada je izlazila sa biznismenom. Ne samo da je među njima bilo mnogo privlačnosti, već je bio i emocionalno inteligentan i ljubazan. Ali nakon što su se navikli na zdrav način doručka i druženja nakon sastanka, priznaje da je počela da ga „odguruje“.

Ponovo je žudela za uzbuđenjem nove veze, što je na kraju dovelo do raskida partnerstva. Jana tvrdi da želi da izbegne da se ovo desi budućim muškarcima jer je sada spremna da se skrasi u svojim kasnim 30-im. Zatražila je pomoć terapeuta da joj pomogne da prevaziđe nalet nove energije u vezi - a neki od najboljih saveta koje je dala je da nastavi da izlazi. Stvaranje očekivanja i planiranje zabavnih aktivnosti načini su da održi iskru u vezi. Takođe je preporučljivo ostati prizemljen i uživati u 'vremenu za sebe' bez previše razmišljanja i osećaja potrebe za trčanjem, piše The Sun.

