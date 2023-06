POSLE PAĆINA I DE NIRA JOŠ JEDAN SLAVNI GLUMAC ŠETA 29 GODINA MLAĐU: Prati je svuda, a kažu da ih je POTRESNA sudbina spojila

Glumac Bil Mari (72) u vezi je s reperkom Kelis (43), piše US Sun. Podstakli su glasine nakon što je Mari prošlog vikenda gledao njen nastup na festivalu "Mighty Hoopla" u južnom Londonu.

Izvori bliski paru otkrili su za američki Sun i kako su novopečeni par videli u istom hotelu i da su se "zbližavali neko vreme" nakon prvog susreta u SAD-u.

foto: Profimedia

- Sreli su se u Sjedinjenim Državama i pre, što je podstaklo glasine među ljudima iz industrije, a sada se sastaju u Londonu dok su oboje ovde. Očito su pogodili. Oboje su viđeni u istom hotelu, a on je već nekoliko puta gledao njene nastupe. Ali oboje su prošli kroz nedavne žalosti i imaju tu posebnu vezu, kad vas spoji tužna sudbina - rekao je izvor.

Naime, Kelisin drugi muž je preminuo u martu prošle godine, a Bilova supruga sa kojom se otuđio je umrla 2021. godine.

foto: Profimedia

Glumac iza sebe ima dva propala braka. Sa Margaret Keli bio je od 1981. do 1996. godine, a nakon toga venčao se s Dženifer Batler. Njihov 11-godišnji brak okončan je u maju 2008. kada ga je optužila za neveru, porodično zlostavljanje i zavisnost od marihuani i alkoholu.

Njegova devojka Kelis bila je, pak, prethodno u braku s reperom Nasom. Razveli su se 2009. nakon što ga je optužila za emocionalno i fizičko zlostavljanje.

foto: Profimedia

Bilova romansa usledila je nakon što su ga optužili za neprimereno ponašanje na setu. U aprilu su prekinuli snimanje filma "Being Mortal2 nakon što su glumca optužili da je staklenom pepeljarom gađao kolegu Ričarda Drajfusa i pretio da će producentkimju filma "baciti preko parkirališta". Takođe, optužili su ga da je dirao nekoliko žena tokom snimanja istog filma.

- Nije ih dirao u bilo kojem ličnom području, ali bi zagrlio ženu, dodirnuo joj kosu, povukao je za rep - ali uvek na komičan način. To je tanka granica i svi vole Bila, ali iako njegovo ponašanje nije protivzakonito, neke su se žene osećale nelagodno i on je prešao granicu - rekao je izvor za Page Six.

(Kurir.rs)

