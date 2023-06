ŠTA SE KRIJE IZA MISTERIOZNIH OKUPLJANJA KONTROVERZNOG MUZIČARA? Priča postaje sve bizarnija, a neki misle da osniva KULT

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nakon što je kontroverzni američki reper Kanje Vest početkom 2019. godine pokrenuo svoje - nedeljne službe, brzo se pojavilo mnoštvo gorućih pitanja, a neka od njih bila su da li pokušava da osnuje novu crkvu, šta se tačno događa tokom jednočasovnih nedeljnih sesija i zašto se toliko poznatih holivudskih lica uključilo u sve to.

Na službama su u početku mogli da prisustvuju samo oni koji su dobili posebne pozivnice, ali bili su zamoljeni da potpišu ugovor o neotkrivanju podataka, čime segarantovalo da će sve ono što se dogodi na službi zadržati skriveno od spoljnog sveta.

foto: SPOT / Stoianov / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ekskluzivnost i tajnovitost pojačale su interesovanje javnosti i medija koje su sve više počeli da zanimaju detalji misterioznih Kanjeovih okupljanja. Malo pomalo, uprkos ugovorima o poverljivosti i ekstremnim merama koje je Kanje preduzeo, često menjajući lokacije održavanja susreta, detalji su ubrzo počeli da cure.

Tako se ispostavilo da je Kanjeova nedeljna služba isprva bila više slična koncertu nego verskoj propovedi. On i odabrani gospel zbor izvode duhovne izvedbe njegovih najvećih hitova elitnoj grupi prijatelja, članovima porodice i kolegama zvezda. Kad su ga novinari jednom prilikom pritisnuli da otkrije neke detalje, on je svoja okupljanja opisao kao priliku za ljude da se okupe i osećaju dobro, dok je njegova bivša supruga, Kim Kardašijan, to nazvala iskustvom isceljivanja koje se manje temelji na propovedanju, a više na muzici, a priznao je i da na njih troši 50 miliona dolara godišnje.

foto: jiujitsu / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kanje je održao svoju prvu nedeljnu službu 6. januara 2019. godine i nastavio sve dok nije morao da stane zbog pandemije koronavirusa 2020. godine. Do marta 2019, Variety ga je opisao kao najprestižniji događaj, za koji se traži vrlo željena pozivnica među širom muzičkom zajednicom u Los Anđelesu, a tokom prvih nekoliko meseci, okupljanja su bila održana na raznim lokacijama - uključujući njegov kućni studio u Kalabasasu, šumu u Los Anđelesu i sedište Adidasa u Portlandu.

"Ne voli često da boravi na istom mestu jer bi ljudi mogli da shvate gde je", objasnio je jedan svedok za GQ u aprilu 2019. godine.

No ubrzo su počeli da se dele snimci na društvenim mrežama, što je samo privuklo još više pažnje. Kanjeov muzički direktor Filip Korniš objasnio je tada Jammcardu u aprilu 2019. da je reč o sesiji slušanja, vođenoj inspirativnim izvedbama duhovnih pesama i namenjenih međusobnom uzdizanju kroz muziku.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ljudi vide da se nešto događa nedeljom ujutru i pomisle da pokreće crkvu, ali ne možete to tako nazvati", izjavio je tada i dodao da je okupljanje trebalo da se održi samo jednom, ali da se Kanje zaljubio u čistu energiju tokom prvog događaja, te je ubrzo odlučio da to postane nedeljni poduhvat.

"Nakon prvog, Kanje je sedeo tamo i sve to upijao, a onda sam shvatio da to radi zbog sebe. Za svoje lično razmišljanje i inspiraciju. Jedna nedelja pretvorila se u dve nedelje, dve u tri, a onda smo stvorili pokret. To je čista energija i muzika s iskrenog i izvornog mesta", zaključio je.

Iako je isprva bilo nemoguće doći na događaj bez lične veze s Kanjeom, on je prvi put otvoren za javnost u aprilu 2019, i to u kampovima Koačele, gde je dopustio svima koji su imali ulaznice za taj muzički festival da mu se pridruže. Od tada ih je organizovao u brojnim gradovima uključujući Čikago, Ilinois, Kodi, Vajoming, Hjuston, Teksas, Majami, Florida, Dejton i Ohajo.

foto: @CelebCandidly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ulaznice su bile besplatne i dobijale su se po principu ko prvi - njegovo, ali zbog ogromnog interesovanja, obično ih je gotovo nemoguće nabaviti. Prema pisanju jedne lokalne novinske kuće KHOU 11, ulaznice za njegovu nedeljnu službu u Hjustonu u novembru 2019. godine, u potpunosti su bile rasprodate u roku od nekoliko minuta. Čak se izvestilo da su se danima preprodavale na internetu za više od 500 dolara.

Dok je isprva insistirao da su njegova nedeljna okupljanja isključivo temeljena na muzici, ona su s godinama postala puno više od toga. Tačnije, stvoren je svojevrsni kult slavnih, u kom učestvuje mnoštvo poznatih lica, uključujući Džastina Bibera, Breda Pita, Kejti Peri, Bazija Filipsa, Idrisa Elbu, Dejva Čapelea, Gejle King, Patrika Tusenta, Bredlija Kupera, Džejdena Smita, Rika Rabina, Orlanda Bluma, Dipla, Merilina Mensona i druge.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom poslednjih nekoliko meseci Kanje je viđen kako se na službama pojavljuje u bizarnim odevnim kombinacijama. Nedavno je snimljen kako dolazi u crnoj majici kratkih rukava s naramenicama, dok su njegova deca viđena kako ulaze u jezivom belim haljinama, koje podsećaju na one iz hit-serije "Sluškinjina priča". Njegova nova supruga Bjanka Ćensori obukla je pak neobičnu crnu haljinu s ogromnim komadom tkanine omotanim oko vrata i mrežastom tkaninom preko lica.

GQ je izvestio nekoliko meseci da je Kanje izdao pravilnik odevanja za svoj gospel zbor, te da će čak članovima osigurati besplatnu odeću kako bi bio siguran da izgledaju kako treba, odnosno kako on želi.

"Svi članovi zbora nose uniformu. Obično odevni predmet koji je kombinacija majice kratkih rukava i zborskog ogrtača, plus Yeezy patike i pantalone. Odeću i obuću dobijaju besplatno nekoliko dana pre ili na dan službe. Odevna kombinacija je obično bela, ali Kanjeove su crne, bež ili grafitne nijanse", ispričao je jedan anonimni izvor.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

