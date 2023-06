"NEKO MI JE SLOMIO PRSTE" Slavna plavuša bila san svakog muškarca, a danas je BESKUĆNICA! Jede iz kontejnera i za sve krivi NJEGA

Nekad je bila najlepša plavuša Holivuda, a danas živi na ulici i kopa po smeću da bi se prehranila. Priča nekad uspešne manekenke Loni Vilison već nekoliko godina ne prestaje da privlači pažnju javnosti.

Na njenim novijim fotografijama retko ko bi prepoznao nekadašnju lepoticu koja je pre desetak godina živela holivudski san.

Loni je tad bila uspešan model za kupaće kostime i sportsku odeću, a sve je nizbrdo krenulo 2012, kad se udala za Džeremija Džeksona, zvezdu serije "Čuvari plaže".

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Već dve godine kasnije policija je intervenisala u njihovom domu, navodno zbog porodičnog nasilja. Loni je tad tvrdila da ju je Džeremi u napadu besa udarao i davio, te da joj je slomio dva rebra, ali nije podnela tužbu. Par se rastao odmah nakon toga.

"Trebalo mi je više od dva meseca da se oporavim od toga", rekla je tad za Daily Mail.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Morala sam da dam otkaz na poslu asistentkinje plastičnog hirurga. Nisam mogla da radim ni kao model. Nisam izlazila s prijateljima, bila sam na jako lošem mestu", dodala je.

Nakon rastanka počeli su mentalni problemi i Loni je doživela nervni slom. Nije mogla da radi, pa je imala finansijskih poteškoća, a 2016. je izbačena iz stana u zapadnom Holivudu i tako je počeo njen život na ulici.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Stalno me pljačkaju. Ljudi kradu moje stvari. Nastojim da sve vreme budem jako prljava da me neko ne bi napao. Što sam prljavija i smrdljivija, to bolje. Čini se da te dve stvari pomažu. Odsekla sam kosu kako bih izgledala drugačije. Sama sam je odsekla. Ali ipak su me napali", ispričala je ranije za Daily Mail.

2019. je za The Sun rekla kako joj ide sasvim dobro, te da s bivšim suprugom godinama nije u kontaktu.

foto: Profimedia

"Nisam razgovarala s Džeremijem. Ne želim da razgovaram s mojim prijateljima. Ide mi sasvim dobro. Ne želim da mi iko pomaže", rekla je tad.

Čini se da se njeno mišljenje nije promenilo ni gotovo pet godina kasnije jer bivša manekenka i dalje istrajava u tome da joj pomoć nije potrebna.

"Nema ničega što bi neko meni mogao da ponudi. Nema pomoći", rekla je za X17online u maju.

foto: Profimedia

Rekla je da je bila u velikoj boli, ali da ne može da živi unutar zgrade jer se boji električne struje. Njen strah potiče od toga što ju je, tvrdi, neko mučio strujom svaki dan tokom godine dana.

"Mogu da dodirnem spoljni deo zgrade, ali ne mogu da uđem. Mislim da je to zato što osećam struju, takođe osećam druge stvari poput određenih hemikalija, baterija, osigurače, razne vrste metala. Mislim da moje telo filtrira takve stvari", kaže Loni.

foto: RMLA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kad su je pitali šta joj je s prstima koji su vidno iskrivljeni i puni modrica, odgovorila je: "Neko ih je slomio. Biću dobro".

Za svoju tešku životnu situaciju okrivila je bivšeg supruga, od kog se razvela pre gotovo 10 godina.

"Bar sam se razvela. On mi je sve ovo namestio", zaključila je.

(Kurir.rs/ Story.hr)

