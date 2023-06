SAMANTA JE U KULTNOJ SERIJI NEOBUZDANA, A EVO KAKVA JE U REALNOM ŽIVOTU: Kim Katral otkrila intimne detalje i iznenađujući su

Zvezda serije "Seks i grad", glumica Kim Katral (66), progovorila je o svom seksualnom životu koji se umnogome razlikuje od onog Samante Džons, fitkivnog lika koji je tumačila i po kome je postala prepoznaljiva.

Iako uloga koju je igrala u poznatoj seriji prati lik Samante koja je seksualno nesputana i otvorena, Kim je otkrila da privatno nije takva. U potkastu "Modern Love" u organizaciji The New York Timesa na Tribeca film festivalu priznala je da je "kasno procvetala", kako navodi People.

- Kada govorimo o intimi, po tom pitanju kasno sam procvetala - otkrila je.

foto: Ana M. Wiggins / Avalon / Profimedia

Kim je sedam godina u vezi s Raselom Tomasom, britanskim inženjerom zvuka, koji ju je osvojio dok je snimala prilog o ženskoj nesanici za emisiju "Woman‘s Hour" na BBC Radiju 4.

- Ostali smo u kontaktu, a onda je on došao kod mene u Vankuver. Bilo je vrlo hrabro od njega jer se zapravo nismo poznavali, osim što smo bili na nekoliko zajedničkih obroka. Ali, došao je, odlično smo se slagali i od tada smo zajedno - rekla je jednom prilikom.

Kim je tri puta bila u braku. Prvom suprugu Lariju Dejvisonu rekla "da" 1977. ali brak je dve godine kasnije poništen.

foto: Fox

Početkom 80-ih udala se za Andrea Džeja Lajsona i zbog njega se preselila u Nemačku, a razveli su se posle sedam godina. Njen treći muž bio je američki dizajner audio opreme i osnivač istoimene kompanije, Mark Levinson.

U poređenju s bivšima, vezu s Tomasom opisala je kao jednostavnu i laku.

Inače, nakon nekoliko godina pauze, Kim će se ponovo pojaviti u ulozi Samante, ali odvojeno od ostatka grupe.

foto: Profimedia

Prema izvorima, glumica je odbila snimanje sa svojim bivšim koleginicama, Sarom Džesikom Parker (58), Sintijom Nikson (57) i Kristin Dejvis (58), kako je naveo Page Six.

Njihove prve svađe pojavile su se kad je Kim odbila da bude u trećem filmu "Seksa i grada" jer je smatrala da nije pošteno da Sara Džesika Parker ima mnogo veći honorar od njih tri.

Tako treći film nije ni snimljen, već samo dva. Priča se nastavlja kroz seriju "And Just Like That...", u kojoj nema Samante, odnosno ona živi u Londonu, a sada će se u drugoj sezoni ponovo pojaviti.

(Kurir.rs/ People)

