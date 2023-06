KRALJEVSKA PORODICA ĆE BITI ZGROŽENA KAD ČUJE ŠTA MEGAN MARKL SAD SPREMA: Kejt Midlton ovo nikad ne bi mogla, a evo i zašto

Megan Markl mogla bi da postane jedna od najbolje plaćenih influenserki sveta, te da zarađuje i do 200.000 funti za jednu reklamnu objavu, tvrde stručnjaci za digitalni marketing. Čak se spominje da bi supruga princa Harija mogla da postane zaštitno lice luksuzne modne kuće Dior. Da su ostali u kraljevskoj porodici, to nikad ne bi mogla, kao što to sad ne može Kejt Midlton.

Spotifaj je ranije ove nedelje zadao snažan udarac vojvotkinji od Saseksa, kad je objavljeno da neće produžiti njen potkast "Archetypes" nakon samo jedne emitovane sezone.

Zbog tog poteza bi Megan i princ Hari mogli da izgube 20 dolara milijuna. No, to još nije kraj kontroverzi oko vojvotkinje.

Insajderi tvrde da bi mogla da "vrediti stotine miliona dolara", ako prihvati neku od ponuda koje joj neprestano stižu.

Stručnjak za brendove i kulturu, Nik Ede, rekao je za MailOnline da bi "Megan mogla da postane jedna od najuticajnijih osoba na svetu" i "mogla bi da zarađuje milione" ako postane zaštitno lice Diora.

Daily Mail piše da bi vojvotkinja tako mogla da postane najplaćenija influenserka na svetu i nadmaši imena poput Kim Kardašijan i njenih sestara. Kim Kardašijan je navodno zaradila 47 miliona dolara samo za to što je nosila haljinu Dolce & Gabanne na dan svog venčanja.

Megan se navodno sprijateljila s marketinškom stručnjakinjom Viktorijom Džekson, koja je stajala iza jednog od prvih TV "infomercial" make-up carstava. Viktorija je udata za Bila Gutija, čija je marketinška kompanija Guthy-Renker pomogla bivšem supermodelu Sindi Kraford da pretvori svoju liniju kozmetike "Meaningful Beauty" u brend vredan 80 miliona funti. Među brendovima koje zastupa je JLo Beauty Dženifer Lopez.

"Megan i Viktorija su jako bliske. Ako iko može da pomogne Megan u razvoju brenda za negu kože ili šminke, to su Viktorija i Bil', rekao je izvor iz Montesita za Mail on Sunday.

Pisalo se i da bi da bi Megan uskoro mogla da pokrene svoj velnes i lajfstajl blog The Tig, u pokušaju da bude konkurencija Veb stranici Goop u vlasništvu Gvinet Paltrou, koja navodno vredi 200 miliona funti.

Megan je blog pokrenula 2014, ugasila 2017. nakon veridbe s Harijem, a nedavno je obnovila zaštitni znak za blog i pokrenula glasine da namerava da ga oživi.

"Megan bi mogla da postane jedna od najuticajnijih osoba na svetu. Ona je već jedna od osoba o kojima se najviše govori i fotografiše, tako da je maksimiziranje njene dobiti i svrstavanje uz ove brendove vrlo unosan korak. Cela porodica Kardašijan imala je komercijalni odnos s Dolčeom i Gabanom, što je podiglo prodaju njihove odeće, a porodici donelo ogromne honorare", ističe Ede.

