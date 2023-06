ISPLIVALA TAJNA FOTOGRAFIJA GOLE MONIKE BELUČI: Slavna lepotica pokazala SVAKI PEDALJ TELA, svi gledaju i NE TREPĆU (FOTO)

Čuveni italijanski fotograf Đan Paolo Barbijeri u galeriji u Milanu predstavio je decembra prošle godine izložbu posvećenu svom životnom delu, a na istoj su se mogle videti i veličanstvene fotografije koje je napravio sa nekim od najlepših i najpoznatijih žena današnjice - Monikom Beluči, Evom Hercigovom, Donatelom Versače...

Posebnu pažnju izazvala je fotografija Monike Beluči, možda i najintrigantija u njenoj karijeri, s obzirom da je na istoj u potpunosti naga.

Fotografija je nastala 2000. godine u sklopu kampanje za modni brend D&G, čija je glumica dugogodišnja muza, a na istoj ona pozira u vodi, bez ičega na sebi.

Takođe, u okviru iste kampanje Barbijeri je ovekovečio Moniku bez grudnjaka i sa osmehom na licu, a sigurni smo da je ovo jedna od najlepših fotografija slavne Italijanke, koja je prikazuje na vrhuncu lepote i karijere.

Iako je glimicu danas nemoguće videti u bikiniju, zapravo ona se već nekoliko godina ne pojavljuje na malim ekranima u golišavim scenama, niti postoje njene izazovne fotografije u tom periodu, ona je tokom karijere i te kako umela da se pohvali svojom zanosnom figurom.

foto: Revelations Entertainment / Entertainment Pictures / Profimedia

Tako je Monika u nekoliko filmova imala golišave scene, primera radi u ostvarenjima "Mozart in the Jungle", "The Raffle", "Un été brulant", "Fasle kargadan", Manuale d'amore 3", "L'uomo che ama", "Sanguepazzo", "Vita coi figli", "Le pacte des loups", "Malena"...

foto: Profimedia

Glumica često ističe da nije ljubitelj vežbanja, kao i da je gurmanka, ali ima poseban režim ishrane koji periodično praktikuje.

Njena ishrana je optimalna jer sadrži dovoljnu količinu voća i povrća bogatih vitaminima i vlaknima. S obzirom na to da koristi med, ne oseća često potrebu za slatkišima. Sva jela pripremaju se vrlo jednostavno što je savršeno za sve koji imaju malo slobodnog vremena.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

03:39 JELENA ROZGA U MINI CRNOJ HALJINICI! Gola leđa, gole noge: Pevačica NIKAD IZAZOVNIJA