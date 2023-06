"SILOVALI SU ME U DETINJSTVU" Bila je na vrhu sveta, a onda je POSRNULA i dala toliko ŠOKANTAN INTERVJU da ga nikad nisu emitovali

Holandska manekenka Karen Mulder bila je superzvezda modnog sveta, a onda joj je karijera krenula silaznom putanjom nakon što je optužila čelnike modne agencije za silovanje i teranje na prostituciju.

Proslavila se u tinejdžerskom uzrastu, kad je učestvovala na prestižnom takmičenju Elite Model Look, a napustila je srednju školu i posvetila se modnoj karijeri.

U 90-im je nosila revije za najveće modne kuće poput Valentina, Kelvina Klajna, Armanija, Versaćea i Iv Sen Lorana. Višemilionski ugovor s brendom Guess potpisala je sa samo 21 godinom. Bila je i Viktorijin anđeo, a na vrhuncu karijere mogla je da se pohvali da postoji lutka Barbi s njenim likom.

foto: Profimedia

U karijeri je zaradila čak 40 miliona dolara.

Međutim, sve se strmoglavilo 2001. godine, kad je iznela ozbiljne optužbe na račun čelnika modne agencije Elite. Tvrdila je da su je silovali, te da je zajedno s drugim manekenkama te agencije korišćena kao prostitutka za najviše krugove francuskog društva koji uključuju političare, pripadnike policije i druge visoke činovnike. Optužila ih je da su je podsticali na uzimanje kokaina i heroina.

Tvrdila je i da ju je silovao otac, te da ju je porodični prijatelj seksualno zlostavljao kada je imala samo dve godine.

U jednom od intervjua koje je dala rekla je da je bila hipnotisana, oteta i silovana, a intervju je bio toliko šokantan da je televizijska kuća koja ga je napravila uništila traku i nikad ga nije emitovala.

foto: Profimedia

Mulder je nastavila da ponavlja optužbe i u kasnijim intervjuima, a optužila je i princa Alberta, s kojim je u jednom trenutku bila u vezi, da je jedna od osoba koje su je silovale.

"Pokušali su da me pretvore u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i dobili su otkaz. Drugi put sam ceo dan bila zatvorena u kancelariji s čovekom koji je visoko pozicioniran u svetu manekenstva. Sve ljude koji su me izdali nekad sam volela i cenila. Tada sam shvatila kakva je to zavera. Državni činovnici i policija iskorišćavali su devojke iz Elitea. Njihovi ljudi pokušali su da me otmu i otruju", rekla je Mulder svojedobno za Daily Mail.

foto: Profimedia

Nakon tih optužbi roditelji su prekinuli veze s njom, a sestra ju je odvela u psihijatrijsku ustanovu, gde se pet meseci lečila od depresije. Zanimljivo je da je troškove lečenja platio jedan od muškaraca koje je optuživala za silovanje, direktor pariskog idruženja Elite Gerald Marie.

"Kokain ju je uništio. Kad smo je posetili u Parizu, videli smo da je slomljena. Svuda su bile sveske pune njenih zamršenih misli i ludih ideja. Krivila je sve i svakoga. Bilo je grozno to čitati. Mora da ostane u bolnici jer je opasna za sebe. Nije pomoglo ni to što nikad nije pravilno jela. Još kao dete je mleko koje je trebala da pije uz obrok bacala u biljke", tvrdio je Karenin otac Ben.

foto: Profimedia

Karen je pokušala da sebi oduzeme život u decembru 2002. godine, a spasili su je prijatelji. Kasnije je povukla većinu optužbi koje je iznela, ostala je samo pri tome da je seksualno zlostavljana u detinjstvu, zbog čega se danas bori s depresijom.

Nakon toga se povukla iz javnosti, a poslednji put je u javnosti viđena 2014. godine u Parizu.

(Kurir.rs/ Story.hr)

