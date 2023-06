ANĐEOSKA LEPOTA NIJE MOGLA DA SAKRIJE PRLJAVE TAJNE: Manekenka gazila preko mrtvih, bila je skandal majstor, pa doživela TRAGEDIJU

Životna priča lepotice iz čuvenog spota "November rain" rok grupe Guns N' Roses nalik je horor filmu, nažalost, njenom krivicom. Mnogi će se složiti da krajem 80-ih i 90-ih godina, nije bilo lepše manekenke od nje.

Stefani Sejmur je rođena 1968. godine u San Dijegu, u Kaliforniji, kao srednje dete agenta za prodaju nekretnina i frizerke, a u modeling je ušla nakon što je u lokalnim novinama videla oglas.

Već sa 15 godina bila je finalistkinja takmičenja Look Of The Year agencije Elite Model Management, a do kasnih osamdesetih i ranih devedesetih krasila je naslovnice velikog broja poznatih magazina, uključujući Vogue i Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Šetala je pistama pored Sindi Kraford, Naomi Kembel, Linde Evanđeliste i drugih manekenskih zvezda tog vremena, a fotograf Mario Testino svojevremeno je izjavio da je Stefani Sejmur "u sopstvenoj ligi".

November Rain

Pre 30 godina glumica i manekenka Stefani Sejmur (53) osvojila publiku zahvaljujući spotu za numeru "November Rain" rok grupe Guns N' Roses. Lepa Stefani u neobičnoj venčanici hipnotisala je ljude lepotom i preko noći postala san snova mnogih muškaraca, dok su žene plastičarima nosile njene fotografije ne bi li ih operisali tako da liče. Ekranizacija ove pesme donela joj je veliku slavu, ljubav njenog života, ali buran period života.

Naime, manekenka se na snimanju zaljubila u pevača benda Aksela Rouza, sa kojim je tada otpočela vezu. Njihova ljubav trajala je nešto više od dve godine i bila je veoma turbulenta. Pre njega, Stefani je već bila sa nekoliko slavnih muškaraca, a pričalo se da je volela Čarlija Šina i Vorena Bitija. Strani mediji su neretko pisali da je bila spremna na sve kako bi stigla do cilja i postala poplarna.

Divlja veza

Veza sa frontmenom grupe Guns N' Roses je na početku delovala idilično, ali vremenom su na površinu isplivale tajne i postala je sve samo ne idilična. O njihovom divljem životu punom droge, alkohola, seksualnih eskapada i fizičkih obračuna napisano je hiljade članaka.

Odnos pevača i manekenke varirao je od ljubavi do mržnje. U jednom momentu svi mediji su pisali da su vereni, a njihova ljubav okončana je 1993. godine, tužbom.

Naime, Aksel je u jednom momentu optužio Stefani da ga je napala i ukrala mu nakit vredan više od 100.000 dolara. Tokom turbulentne parnice manekenka je ispričala pred sudom da ju je on psihički zlostavljao, a zvala je i njegovu bivšu suprugu da svedoči protiv njega. Skandal je utihnuo kad su se na kraju nekako nagodili.

Bila je to "velika ljubav"

Međutim, Stefani nije karijeru gradila smao lepotom. Zarad popularnosti i slave bila je spremna da gazi preko mrtvih, te je tako sa sao 14 godina počela da se viđa sa Džonom Kazablankasom, rukovodećim agencije Elite Model Management, koji je u to vreme bi u braku sa Dženet Kristijansen.

Brak ga nije sprečilo da u isto vreme živi i sa mladom Stefani. Pre nego što se rastao od supruge, Stefani ga je ostavila.

Tragedija koja joj je promenila život

Tužan događaj koji ju je zauvek promenio je dan kada je njihov sin Heri Brent preminuo u 24. godini od posledica predoziranja. Brant je, inače, bio maneken, sarađivao je s modnom kućom "Balmain" i snimao za "Vogue".

S bratom je lansirao i uniseks liniju šminke, a u tinejdžerskom dobu pisao je za časopis koji se nalazi u vlasništvu njegovog oca.

Stefani je ovu vest teško podnela. Nakon smrti sina izjavila je da njen život više nikad neće biti isti. 17. janaura povodom godišnjice smrti podelila je sluku svog pokojnog sina na Instagramu uz tužan opis.

- Nedostaješ mi danas, nedostajaćeš mi i sutra, izgleda da ovoj tuzi nema kraja. Pokušavam da nađem način da nastavim dalje, ali da te ne ostavim iza sebe, napisala je Stefani između ostalog.

Smrt sina je i te kako uticala na Stefani, te se tako danas ova manekenka retko može videti u jasvnosti, a ni na mrežama nije aktivna.

