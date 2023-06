PREMINUO GLUMAC IZ SERIJE "PRIJATELJI": Njegov sin potvrdio tužne vesti

Zvezda kultne serije "Prijatelji", glumac Pakston Vajthed, preminuo je u 86. godini.

Glumac, koji je glumio i na Brodveju bio je i redovna gostujuća zvezda u nizu serija iz devedesetih, preminuo je u petak u bolnici u Arlingtonu u Virdžiniji.

Njegov sin, Čarls Vajthed, potvrdio je vest za "TheHolivudReporter".

Vajthed je postao poznat širom sveta zbog svoje uloge gospodina Voltama, šefa Rejčel Grin (Dženifer Aniston) u Blumingdejlu tokom četvrte sezone hit serije "Prijatelji".

Glumac se takođe pojavljivao u popularnim emisijama, "Frejzer", "Kerolajn u gradu", "Elen", "3rd Rock from the Sun", "The Drev Carei Šou" i "Mad About You".

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video:

00:33 Sahrana jutjubera Mirka Rašića