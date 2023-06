PEREM MEĐUNOŽJE, PAZUH I TO JE TO: Imaju slavu i pare, ali nisu neki fanovi vode i kupanja i to priznaju BEZ BLAMA!

Logično je misliti da ako ste velika holivduska zvezda zaista sebi možete da priuštite sve što poželite.

Međutim, iako na njihovom računu stoje milioni, pojedini glumci i glumice i dalje imaju problem da potroše koji dolar na sredstva za higijenu.

Neki za to imaju "opravdane" razloge, drugi se pak vade na nemanje vremena. Ipak, verujemo da neka imena nakon svega naćete gledati istim očima.

Bred Pit

Jedan od onih koji su se žalili na "nemanje vremena" je niko drugi do Bred Pit. Možda je na listama najatraktivnijih frajera u Holividu, ali kada je u higijeni reč, njemu su izgovor bila deca. Odnosno, da pored njih šestoro nije uvek imao vremena da se istušira te bi potezao za vlažnim maramicama kada "oseti" samog sebe.

Džejk Džilenhal

I Džejk Džilenhal, nedavno je otkrio da ne praktikuje redovno tuširanje.

"Sve više smatram da je kupanje ponekad manje potrebno", rekao je u intervjuu za "Vanity Fair" povodom promocije novog Pradinog parfema.

Mila Kunis i Ešton Kučer

Svi se još sećamo "skandala" od pre nekoliko meseci kada je poznati glumački par otkrio da ne kupaju redovno decu, odnosno da ih "ne tuširaju sve dok ne počnu da smrde". I oni sami su u jednom podkastu rekli da se ne tuširaju svaki dan, a Mila je dodala da joj je to navika od detinjstva, još dok su odrastali u Ukrajini, jer nisu uvek imali toplu vodu.

Takođe su izjavili da svakodnevno tuširanje isušuje kožu, te zbog toga pomalo zaziru od sapuna. Glumci primenjuju pravilo da peru samo pazuhe, intimna područja i stopala. Kučer je rekao da svakodnevno pere "pazuhe i međunožje, i ništa drugo", te da on i Mila Kunis kupaju svoju decu samo ako "se može videti prljavština na njima. Inače nema smisla".

Kristen Bel i Deks Šepard

Još jedan glumački par koji je podržao Kučera i Kunisovu jer i oni praktikuju da svoju decu ne kupaju redovno.

Da ih citiramo: "Po pet, šest dana. Mislim, oni ne smrde", rekao je Deks Šepard, a njegova supruga je uzvratila, "Pa, ponekad."

Leonardo Dikaprio

Sa druge strane, imamo još jednog popularnog holivudskog zavodnika koji ne mari mnogo za ličnu higijenu.

Ipak, Dikapriov "izgovor" je očuvanje životne sredine. Trudi se da što manje šteti prirodi i otud i njegovo verovanje da niko ne bi trebalo da koristi dezodorans na svom telu, pa to ne radi ni on. Takođe, ima naviku da se tušira jednom ili dva puta nedeljno kako ne bi trošio previše vode.

Metju Mekonahi

A kada smo kod nekorišćenja dezodoransa ne možemo a da ne spomenemo zvezdu romantičnih komedija, Metjua Mekonahija. On možda ima hordu obožavateljki na svakom koraku, ali retko ko izdrži duže da stoji kraj njega.

Čak su se i pojedine kolege žalile na njegov "miris". Naime, holivudski lepotan voli miris svog tela i ne koristi dezodorans već više od 20 godina. Ne bi to bio toliki problem da se češće tušira i ne "daje" toliko po znoju. Njegove kolege su se na snimanjima neretko žalili na izostanak higijene kod Mekkonagija, ali on ističe da ne namerava da koristi dezodorans jer mu se ne sviđa da miriše kao drugi ljudi.

Kristen Stjuart

A potom dolazimo i do prve dame na ovoj listi. Ona je poznata po vezi sa kolegom iz franšize "Twilgiht" Robertom Patinsonom. Međutim, snimanje filmova i te kako je Patisonu zadavalo muke.

Glumica je kosu prala tek na nekoliko nedelja, a zube jednom dnevno, a nekad ni toliko. Na sve to se čudila što to smeta Robertu, s obzirom na to da su njegovi kolege ispričale da se i on jako retko tušira i zaudara, što je i sam priznao.

Džulija Roberts

Slavna glumica ima isti cilj kao Dikaprio. Očuvanje životne sredine joj je veoma bitno, te je njen način borbe protiv klimatskih promena to što se retko tušira i troši što manje vode, a za dezodorans kaže da joj njegovo korišćenje ne odgovara, pa zbog toga često ima neugodan miris.

Dženifer Aniston

I naposletku, omiljena glumica Amerike - Dženifer Aniston. Njena bivša cimerka Nansi Balbirer, takođe glumica, jednom prilikom je ispričala svoje iskustvo života sa Dženifer. Naime,čuvena Rejčel imala je naviku da depilira bikini zonu na kauču u njihovoj dnevnoj sobi, a za audicije, pre nego što se proslavila, punila je grudnjak pilećim medaljonima da joj grudi izgledaju veće.

Sigurni smo da glumica to više ne radi, ali istina je da i poznati i te kako znaju da budu zastrašujuće neuredni, iako to nikad ne bismo pomislili kada ih vidimo sređene i doterane na crvenom tepihu.

