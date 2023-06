BIO U BRAKU, A CEO ŽIVOT JE VOLEO SAMO NJU: Njihova ljubav je bila JAVNA TAJNA, a odnos ovih glumaca čak i danas INTRIGIRA

Kada bi iskreno ispunjavali Fejsbuk biografije u to vreme, Spenser Trejsi i Ketrin Hepburn bi morali odabrati opciju "komplikovano", "otvorena veza" ili nešto slično kada bi otkrivali svoj ljubavni status.

Međutim, verovatno bi zapravo skrivali informacije. Ovaj duo je podigao pojam "javna tajna" na nedostižni nivo i proveli su četvrtinu veka u vezi a da niko nije ništa govorio, iako su svi znali, što je gotovo senzacionalno. Međutim, to nešto govori i o poštovanju koje je tadašnji Holivud imao prema njima.

Danas, kada se govori o Trejsiju i Hepburn, bez puno razmišljanja ih stavljaju u istu kategoriju i smatraju glamuroznim parom starog filmskog doba, ali nije tako crno-belo kao što se čini. Spenser je, naime, bio oženjen drugom ženom tokom cele priče s Hepburn. Već je imao decu s njom, pa se zato trudio da ne privlači pažnju na činjenicu da je retko kod kuće, već stalno s koleginicom.

To je bilo pomalo neprijatno, iako nije morao previše truda da ulaže jer su svi već sve znali. Spenser i Ketrin započeli su svoju aferu 1941. godine dok su snimali film "Žena godine" i ostali zajedno sve do njegove smrti 1967. godine. Snimili su još osam filmova zajedno i uvek su bili viđeni zajedno u javnosti, iako njihova veza nikad javno nije proglašena. Ljudi su to prihvatili zdravo za gotovo i znalo se da su par.

Spenser nije mogao da se razvede jer je bio katolik, pa je smatrao da je to greh. Njegovoj supruzi nije smetalo sve dok bi povremeno dolazio kući i provodio vreme s decom. Ni Ketrin to nije previše smetalo.

Progovorila tek kad je umrla i njegova supruga

Preuzela je brigu da ga učini sretnim u to vreme pa je prešla preko njegovog braka, čestih alkoholnih problema i čak preljuba (što znači dvostruku prevaru u Spenserovom slučaju), sve kako bi održali poseban odnos koji su imali.

Trejsi je umro 1967. godine, a Ketrin nikad nije ništa rekla o njihovoj vanbračnoj vezi sve do početka 1980-ih kada je i Spenserova supruga preminula. Do tada je Ketrin, iz poštovanja prema gospođi Trejsi, ćutala o njihovom odnosu, ali se kasnije otvorila kada više nije morala brinuti hoće li udovica biti dovedena u neugodnu situaciju. To je bilo žensko solidarno ponašanje na delu.

Sve to je pomalo čudno ako se uzme u obzir da je Ketrin Hepburn bila ikona ranog holivudskog feminizma. Bila je poznata po nošenju pantalona, kako simbolički tako i doslovno (i oba su bila blago kontroverzna), i bila je idealizovana od strane svake "snažne, nezavisne žene". Međutim, očito je da je njeno divljenje prema Spenseru Trejsiju dovelo do nekih kompromisa koji joj nisu teško pali, naprotiv. Možda je to takođe dokaz njene snage, ko zna...

Kada pogledamo njihovih devet zajedničkih filmova, sve postaje jasnije, jer glumci koji se privatno ne poznaju ili se ignorišu ili čak mrze mogu razviti neku hemiju na ekranu. Ali hemija između Spensera i Ketrin u svakom od tih dela zaista nadmašuje uobičajenu filmsku hemiju.

Čini se da mogu predvideti svaku reakciju drugoga čak i s vezanim očima i da se suprotstave i odgovore već u datom trenutku, čak i ako su zaboravili scenario. To je delom zato što su bili vrhunski glumci, teško da ima boljih, ali delom mora biti i zbog njihove sinergije i sjedinjenja koji su premašili granice mogućeg. Stoga je izraz "stvoreni jedno za drugo" potpuno primenljiv na njih, kako u filmskom smislu, tako i u smislu njihovog životnog puta.

To je bio čudan, ali ne samo čudan, već i filmski plodonosan put. No kada bismo počeli govoriti o njihovim izdvojenim bravurama, priznanjima i rekordima, ostali bismo do jutra, pa čak i prekosutra. Bolje je da se ovog puta fokusiramo samo na njihovu ljubav...

(Kurir.rs/Index.hr)

