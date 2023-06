NAJVEĆEG FRAJERA MEĐU GLUMCIMA ŽENA OSTAVILA ZBOG DROGE I ALKOHOLA: Njegovi bliski ljudi je PREZIRALI, a evo kako su se upoznali

Glumicu Saru Džesiku Parker domaća publika najbolje zna po glavnoj ulozi u kultnoj seriji "Seks i grad", ali o njenom privatnom životu se ne zna mnogo jer je uvek volela da ga drži dalje od očiju javnosti. Retko kad je bila umešana u skandale, a nije ljubila ni puno poznatih muškaraca. Međutim, na njenoj listi se našao jedan holivudski lepotan - Robert Dauni Džunior.

Iako su bili zajedno punih sedam godina, od 1984. do 1991. godine, mnogi za njihovu vezu ni ne znaju. Upoznali su se na snimanju filma "Firstborn", kad su oboje imali samo 18 godina. Zaljubili su se odmah, a zajednički život su započeli već nakon dva meseca veze.

foto: Kathy Hutchins / Zuma Press / Profimedia

Sara je jednom prilikom otkrila da je on bio prva osoba s kojom je živela nakon što se odselila od roditelja, a ispričala je da je vreme kad su živeli zajedno bilo važno u njihovim životima.

"Njegova karijera je tad tek počela. Bila sam jako ponosna što sam videla njegov uspeh i gledala ga kako se profesionalno razvija", ispričala je u intervjuu iz 2018.

foto: Michelson / Zuma Press / Profimedia

Nažalost, između njih dvoje je stala njegova zavisnost od opijata s kojom se glumačka zvezda godinama borila, a Sara je nedavno priznala da ju je frustriralo što niko nije primećivao njena nastojanja da mu pomogne.

"Njemu bliski ljudi su me prezirali, ali ja sam mu dala stabilnost. Pokušavala sam da pratim da li je njegov rad srca stabilan i pazila da se uvek pojavi na vreme gde bi trebao da bude. Ljutilo me što to niko nije video", rekla je.

foto: Printscreen/Youtube

Robert Dauni Džunior je priznao da je on kriv za njihov raskid i nije štedeo lepe reči za bivšu devojku.

"Voleo sam da pijem i imao sam problema s drogom, a to nije išlo sa Sarom Džesikom. Ona mi je pružila dom i razumevanje, pokušavala je da mi pomogne. Bila je jako ljuta jer se nisam snalazio. Voleo sam je, ali ljubav nije bila dovoljna", rekao je još 2008.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sara je kasnije bila s Majklom Džejem Foksom, Džonom Kenedijem Džuniorom i Džošuom Kadisonom, a sreću je na kraju našla s glumcem Metjuom Broderikom, za kog se udala 1997. godine. Imaju troje dece, sina Džejmsa Vilkija i ćerke Tabitu i Merion.

Robert je od 2005. godine u braku sa suprugom Susan, a s bivšom suprugom Deborom ima sina Indija.

