SIN DANILA LAZOVIĆA DANAS JE USPEŠAN SPORTISTA: Opasan je frajer, srce mu je osvojila OVA PRELEPA ŽENA, a ovako je govorio o ocu

Bard našeg glumišta Danilo Lazović, koji je umro 2006. , u 54. godini, ostavio je iza sebe četvoro dece. Najstarija ćerka Jelena postala je farmaceut, Milena je završila psihologiju, dok najmlađi Miloš sa mamom Brankom vodi prodavnicu mešovite robe na Avali.

Vuk, koji je rođen 1988. godine, još kao dečak je počeo da trenira rukomet. Ponikao je u Partizanu, a u međuvremenu je izgradio uspešnu internacionalnu karijeru. Početak pandemije zatekao ga je u Južnoj Koreji, a trenutno je u Kuvajtu.

- Rođen sam u Beogradu, otac mi je iz Brodareva, Srbin, majka mi je sa Cetinja. Imam rodbinu u Crnoj Gori - pojasnio je u jednom intervjuu kako je došlo do toga da obuče dres crnogorske reprezentacije, uz napomenu da takav poziv nije dočekao od reprezentacije Srbije.

Vuk Lazović se pre deset godina oženio svojom vršnjakinjom, rukometašicom iz Slovenije Barbarom Varlec, sa kojom je dobio sina Luku. Porodična baza im je u Podgorici.

Vuk i Barbara, koja je posle udaje uzela prezime Lazović, upoznali su se 2009. godine, dok su oboje igrali u Zaječaru. Posle dva meseca druženja priznali su jedno drugom da su zaljubljeni i to je bio početak ljubavne priče koja i danas traje.

Venčali su se u restoranu na Avali, u prisustvu više stotina zvanica. Za organizaciju je bila zadužena Vukova sestra Jelena, dok je mlađa Milena, prvakinja države u plesu, pomogla mladencima da uvežbaju korake za prvi ples.

Otac Danilo Lazović, nažalost, nije dočekao najsrećnije trenutke svoje dece, a sin Vuk je, posle venčanja, emotivno poručio:

- Ne moram da kažem koliko mi nedostaje, pogotovo u ovakvim momentima, ali to je život, Od samog starta rekao sam sebi da moram da nastavim. Imam brata, sestre i mamu. Znao sam da ne mogu ništa promeniti, a moram sam i njima da pomognem. Otac mi stoji istetoviran na ramenu. Ceo život se borim da njegovo ime ne obrukam. Mislim da nisam i nikada ga neću obrukati - rekao je on, prenosi Hello magazin.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

01:34 Ceca Kitić otvoreno o svojim počecima!