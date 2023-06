OVIH ŠEST ZNAKOVA ĆE NAJVEROVATNIJE DOBITI NA LUTRIJI: Astrolozi tvrde da ih ZBOG OVOGA hoće sreća, proverite da li ste na spisku

Neki ljudi jednostavno imaju sreće. Bilo da njihov tim uvek pobeđuje u utakmici ili da ih nikad ne uhvati kiša dok su napolju, ovi ljudi su prilično srećni. Izgledi jednostavno mogu biti u njihovu korist, ali astrologija bi takođe mogla da pomogne pri objašnjenju zašto je, recimo, veća verovatnoća da će neki ljudi dobiti na lutriji. Astrolozi su za Best Life otkrili šest znakova zodijaka koji će verovatno uspeti nešto da dobiju, od onih koji će osvojiti beznačajan novac na greb-greb igrama do onih koji će osvojiti džekpot.

Bik

foto: Shutterstock

''Bikovi vole novac, posebno njegovu sigurnost; kao da je privlačnost novca ugrađena u njihovu dušu'', kaže astrološkinja Loren Degolia. Uz to, kao zemljani znak, Bik je prizemniji i strpljiviji od većine, te će čekati da mu se dobre stvari dogode. Imaju prirodni afinitet za privlačenje bogatstva, ali neće žuriti ni sa čim, a da ne prođu kroz svaki ishod. "Svojim nepokolebljivim pristupom i veštinom donošenja mudrih finansijskih odluka Bikovi svoje težnje pretvaraju u opipljive nagrade", objašnjava Rakel Rodrigez, astrološkinja i osnivačica Your Zodiaca, a to je ono što im daje prednost kada je reč o dobitku na lutriji.

Ribe

foto: Shutterstock

Ribe su poznate po neospornoj intuiciji, kao i po svojoj povezanosti sa snovima i duhovnim svetom. Stoga imaju sposobnost privlačenja sreće i pozitivnih vibracija. "Njihova intuitivna priroda omogućuje im da iskoriste nevidljivu energiju i suptilne znakove, što im daje prednost kada je u pitanju lutrija", kaže Rejčel Kler, profesionalna astrološkinja u Mystic Sense. Neptunov planetarni uticaj takođe je od velike pomoći za njih. "Obasipa ih daškom čarolije i sposobnošću da manifestuju svoje želje, tako da Ribe kao da imaju direktan put do telefonske linije svemirske lutrije", dodaje Kler.

Strelac

foto: Shutterstock

Šanse Strelca za dobitak na lutriji prilično su dobre, zahvaljujući njihovoj avanturističkoj strani i stavu. "Njihov optimističan pogled, otvorenost i strast za preuzimanjem rizika vode do uzbudljivih prilika", kaže Rodrigez. Ovi ljudi neće sedeti i propuštati priliku. Zgrabiće život za rogove i odlučni su da igraju dok nešto ne osvoje, čak i ako je to malo. Takođe su promenljivi znak, pa su fleksibilni i mogu promeniti smer kad je to potrebno. "Što se tiče lutrije, Strelčevi brzo prilagođavaju svoje strategije, isprobavaju nove pristupe i istražuju različite kombinacije brojeva", objašnjava Kler.

Lav

foto: Shutterstock

"Lavovi koje karakteriše njihovo samopouzdanje i optimizam najverovatnije će verovati u svoju sreću i osvojiti veliki dobitak na lutriji", kaže Rodrigez. Oni su neverovatno pozitivni ljudi i učiniće sve što je potrebno da dovedu dobre stvari u svoju orbitu. Kao vatreni znak, poput Strelca, imaju ogromnu strast za isprobavanjem novih stvari. Osim toga, ne podnose dobro poraz, pa im je lakše da nastave da pokušavaju nego da prihvate poraz. "Lavova vera u sopstvene sposobnosti, u kombinaciji s njihovom blistavom harizmom, često dovodi do povoljnih ishoda u igrama na sreću", dodaje Rodrigez.

Ovan

foto: Shutterstock

Svi znamo da Ovnovi vole da pobeđuju. Takođe, nikada ne odustaju, pa će se iscrpljivati ​​dok ne pobede. ''Oni imaju snažan osećaj vere i upravo te komponente povećavaju verovatnoću da Ovnovi dobiju srećku'', kaže Degolia. Ovi vatreni znakovi takođe su neverovatno samouvereni, i to će svakako iskoristiti u svoju korist. Imaju nenadmašan osećaj odlučnosti kada su u pitanju stvari koje žele, a njihov entuzijazam pomaže da privuku sreću. ''Ovan pristupa lutriji s optimističnim i preduzetnim duhom, pali plamen sreće čistom snagom volje'', primećuje Kler.

Vaga

foto: Shutterstock

Vage su predstavljene vagom pravde tako da uvek teže ravnoteži i harmoniji u životu. Imaju osećaj za poštenje, što je veliki razlog zašto su horoskopski znak koji će najverovatnije dobiti na lutriji. "Šireći dobre vibracije i fino rešavajući sukobe", Vaga skuplja ozbiljne bodove karme, a svemir ima tendenciju da nagradi takve napore", kaže Kler.

(Kurir.rs/ Vecernji.hr)

Bonus video:

10:17 ASTROLOG OTKRILA TAJNE BUDUĆNOSTI: ŠTA VAM, PREMA HOROSKOPU, DONOSI 2023.GODINA?