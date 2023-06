"LEP SPOLJA, A KAD GA LIZNEŠ..." Voja Nedeljković otkrio šta mu je Goran Bregović rekao o POZNATOM PEVAČU u privatnom razgovoru

Gost emisije Pusti Brigu bio je čuveni dugogodišnji radio i TV voditelj Voja Nedeljković.

Kako je po prirodi svog posla tokom karijere dolazio u kontakt sa estradom voditlejku Ljiljanu Stanišić zanimalo je da od poznatog voditelja čuje kakva je estrada zapravo.

Odgovarajući na pitanje Nedeljković je prepričao jedan svoj davni privatni susret sa Goranom Bregovićem:

- Navešću jedan primer. Pitao sam svojevremeno Gorana Bregovića, pre jedno dvadesetak godina u jednom privatnom razgovoru za jednog pevača sa kojim u tom trenutku on nije bio u dobrim odnosima. Odgovorio mi je: "Vidiš Voja, on, taj pevač, ti je kao šlag na torti. Lep spolja kad ga vidiš, a kad ga lizneš nema ga." Takva je otprilike i estrada. Mnogo je toga napumpano. Tu ima nekih ljudi koji kvalitetno i žive i rade, ali ima i mnogo onih koji samo pokušavaju tako da se predstave. To rade da bi podigli sebi cenu, međutim, pre ili kasnije narod pokaže šta je cena.

Kurir.rs

