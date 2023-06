ŽIVELA U KAMPERU I VOZILA SE ĐUBRETARSKIM KAMIONOM: Naša glumica otkrila zbog čega je donela ŠOK odluku, a evo kako se snalazila

Glumica Matea Milosavljević proslavila se ulogom Sofije Šubarević u serji "Igra sudbine", a svojevremeno je ispričala da je zbog dečka živela u kamp kućici na Adi Ciganliji, a njena izjava izazvala je tada brojne rakcije javnosti.

Matea je tada, gostujući u emisiji "Šok-tok", istakla da je to za nju bilo jedno predivno iskustvo, da su njeni prijatelji tako nešto očekivali od nje, dok su mama i baka bile u šoku zbog njene odluke.

- To je jedno predivno iskustvo, živela sam u kamperu sa tadašnjim dečkom, jer to je bilo jedino njegovo stanovište u tom trenutku. Upoznali smo se na Adi Bojani, pa smo bili malo na Kopaoniku, sa kamp kućom i onda je došao red na Beograd i jedino gde smo mogli da stavimo to je bio parking Ade Ciganlije - rekla je Matea.

"Stvarno je jedno predivno iskustvo, i na prvu pomisliš kao 'kako ću da živim ovde', 'kako ovo, kako ono', ali zapravo shvatiš da ti malo treba da budeš srećan. Budiš se, Ada, priroda pored tebe, šta ćeš lepše. S obzirom da me poznaju, svi su očekivali tako nešto od mene. Mama i baka su onako malo bile u šoku, ali brzo su se navikle i one, nisu dolazile na kafu, mi smo dolazili kod njih. Naučila sam da mi ne treba vila, da mi ne treba ne znam kakav stan i luksuz, ovo je luksuz! Bilo je raznih nezgodnih situacija. Baš je bilo, onako, hladnih noći. Nije bio funkcionalan toalet, tako da smo se i tu snalazili na razne načine. Sve to ima svoju draž. Lako je širiti se po stanu i uživati, hajde uživaj pod ovakvim okolnostima", rekla je tada glumica.

foto: Printscreen Instagram

Ona je pre nekoliko meseci ponovo šokirala sve kada je pokazala kako se vozi sa đubretarima.

Matea se tada, bez ustezanja, popela na kamion i tako vozila, što je potom završilo na Instagramu.

"Kratko, ali jako slatko iskustvo, moram priznati", napisala je ona u opisu objave.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

