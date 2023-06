SILOVANA KAD JE IMALA 17 I ZATRUDNELA, A SVI MISLILI DA JOJ JE SIN BRAT: Glumačka DIVA prošla kroz pravi PAKAO u životu

Klaudije Kardinale je jedna od najpoznatijih evropskih diva u 20. i 21. veku. Ova dama, franucko-italijanskih korena, proglašena je jednom od 50 najlepših žena svog vremena, a o njenom raskošnom glumačkom talentu najbolje govori činjenica da je snimila preko 150 filmskih ostvarenja! Ovo je priča o njenom životu i karijeri.

Klaudija je rođena u Tunisu davne 1938. u porodici sicilijanskih imigranata, a nikada nije nameravala da postane filmska zvezda; imala je daleko skromnije snove - želela je da postane učiteljica! No, sudbina je za ovu damu raskošne lepote i hrapavog, privlačnog glasa imala druge planove.

Slučajna misica

Klaudija je kao 18-godišnjakinja krunisana za "najlepšu Italijanku u Tunisu", a zanimljivo je da se čak nije ni prijavila na ovo takmičenje, već je jednostavno primećena i izvučena iz mase. Ipak, prihvatila je ovo laskavo priznanje i raširenih ruku dočekala glamuroznu nagradu - putovanje na Filmski festival u Veneciji.

foto: Profimedia

U Veneciji je Kardinale oduševila modne fotografe, producenete i režisere, a sve jer je hrabro pozirala u zelenom bikiniju, pokazavši svoju bajnu, lepu figuru i mladalačku zavodljivost. Italijanski pisac Masolino D'amiko u to dobar opisao ju je kao "blistavu u svoj njenoj mladosti". "Izgledalo je da je mislila da je mali pljusak klikova kamere kao neka igra. Nije pokušavala, razumem to jasno, da bude seksi, možda čak ni privlačna. Ona je jednostavno bila srećna što je tu", napisao je on.

Osmeh skrivao tešku istinu

Ponude filmskih producenata su ubrzo počele da stižu, ali je Klaudija u početku odbila svaku od njih. Njen bezbrižan stav na Venecijanskom filmskom festivalu skrivao je surovu istinu, koju je priznala godinama kasnije - bila je silovana i nosila je svoje prvo dete.

No, Franko Kristaldi, moćni italijanski producent, ubrzo je pridobio njeno poverenje i nagovorio je na saradnju. Kristaldi je rukovodio njenom karijerom i imao čvrstu kontrolu nad njenim životom; on je zapravo od Klaudije napravio zvezdu i vukao konce iza kulisa. Ovaj Italijan se i oženio Klaudijom, te usvojio njenog sina, koji je javnosti isprva predstavljen kao njen mlađi brat.

foto: Profimedia

Glumicu je silovao stariji nepoznat čovek, koji ju je nasilno ugurao u svoj autmobil, a ovaj opaki čin rezultirao je njenom trudnoćom. Ona je ipak zadržala dete, rodivši sina Patrika u Londonu kako bi se skandal zatajio. Klaudija je do sedmog meseca trudnoće aktivno snimala filmova, vešto krijući trudnoću. "Bili su to veoma teški meseci. Bila sam daleko od moje domovine, borila sam se sa tuđom kulturom i jezikom koji nisam dobro razumela. Katapultirana sam u svet filma koji je bio i spas i velika nepoznanica u isto vreme. Kristali je shvatio da sam trudna kada sam otišla da tražim raskid ugovora. Moj odnos sa njim je u tom trenutku ojačao. Sve je postalo transparentno", ispričala je ona jednom prilikom.

Patrik je godinama predstavljan kao njen mlađi brat zbog imidža u javnosti, sve dok jednom prilikom nije neplanirano otkrila istinu u intervjuu. "To je bilo neophpdno. Hrabrost dolazi kada je potrebno nešto uraditi. To ne može da se predvidi. Ali, kada bih mogla da vratim vreme, prvo bih svom sinu rekla istinu. Tada nisam imala tu hrabrost", istakla je svojevremeno.

Nezadrživi prodor u svet filma

Klaudija je debitovala u filmu "Goha" iz 1958. sa čuvenim egipatskim glumcem Omarom Šarifom u glavnoj ulozi. Ubrzo su usledile i druge uloge, u filmovima "Rocco and His Brothers", "The Leopard" i "8½". Režiseri su u početku smatrali da je Klaudijin glas previše hrapav i da u njemu ima previše francuskog akcenta, pa je u prvim ostvarenjima njen glas sinhronizovan. Međutim, u filmu Federika Felinija "8½" njen jedinstveni glas se prvi put čuo sa ekrana, a to je samo doprinelo slavi - očarala je ne samo publiku, već i kolege.

Njen kolega Dejvid Niven, koji se sa njom gluo u filmu "Pink Panter" izjavio je da je Klaudija najbolji izum Italije pored špageta. Klaudija je posmatrana kao italijanski odgovor na Francuskinju Brižit Bardo, pa je ubrzo njena slava prešla granice čizme, dospevši i do Holivuda.

Razvod zbog prave ljubavi

Glumica je uspela da izađe iz okova restirktivne veze sa Kristaldijem tek kada se zaljubila u režisera Paskala Skvitjerija na setu filma "Blood Brothers". Njihova romansa je otežala karijere i jednom i drugom jer im se Kristaldi svetio, ali je Klaudija nastavila da niže uloge. Ona, zapravo nikada nije ni stala sa radom! Do svojih 70-ih Klaudija je mogla da kaže da se pojavila u 135 filmova! No, njen rad nije bio ograničen samo na filmsku industriju, ona je bila strastveni borac za prava žena i zaštitu životne sredine.

foto: Profimedia

Ispostavilo se da je ljubav sa Paskaleom bila prava; par je ostao zajedno više od 30 godina, iako su se na kraju rastali. Dobili su ćerku koja se zove isto kao i majka - Klaudija, a ova odluka ima interesantnu pozadinu. "On je izabrao ime, jer je hteo da se oženi sa mnom, a ja to nisam želela. Dakle, Klaudija Skvitjeri, naša ćerka, nosi ime koje bih ja imala da sam rekla da", ispričala je glumica, objasnivši zašto nije htela da se uda za Paskalea:

"Želela sam da budem nezavisna žena. To je samo simbolično, ali mi je tih dana bilo stalo do toga. Trebalo je da prihvatim venčanje".

foto: Profimedia

"Volela sam ga zbog njegove inteligencije, lepote, kulture, a bio je veoma zabavan i pomalo lud", rekla je Kardinale posle njegove smrti 2017. godine.

Zanimljivo je da je Klaudija jedna od retkih glumica koja se nikada nije pojavila naga na filmskom platnu, a takođe je uspela da odoli izazovima plastične hirurgije, čak i u zrelim godinama.

"Nikada nisam bila gola i nikada nisam uradila ništa da promenim svoje lice. To mi se nimalo ne dopada. Volim da budem ono što jesam, jer niko ne može da zaustavi vreme", rekla je ova slavna diva, danas 85-godišnjakinja.

(Kurir.rs/Blic žena)

