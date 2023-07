BILA JE VELIKA LJUBAV FREDIJA MERKJURIJA! Govorilo se da je voleo muškarce, a ona je ostala uz njega: Ovu pesmu je napisao za nju!

Meri Ostin imala je važnu ulogu u životu popularnog pevača grupe "Kvin", Fredija Merkjurija. Meri je rođena 6. marta 1951. godine u Londonu. Sa 19 godina je već počela da zarađuje za život, radivši po trgovinama. Tako, 1969. godine započela je rad u jednom od popularnih butika u Londonu.

Početak velike ljubavi

Nije ni mogla zamisliti da će rad jedan butik biti mesto na kome će pronaći životnog saputnika. Fredi, tada 24-godišnji mladić, primetio je lepu plavušu, koja mu je istog momenta zapala za oko.

foto: Profimedia

Ubrzo, Meri se zaljubljuje u Fredija i započinju veliku ljubav, koju su, i dan-danas, samo njih dvoje mogli razumeti. Njihova veza je bila središnja tačka Merkjurijevog života i izvor inspiracije za mnoge njegove pesme.

Od kako su stupili u vezu, Merin život se sasvim promenio. Za Fredija je ono što je danas "Kvin" tada još uvek bila daleka misao, ali ga je Meri u stopu pratila na putu ka velikoj sceni.

Odlazila je sa njim na probe, ali je bila i redovan posmatrač maestralnog pevača. Međutim, znala je da neće moći uvek biti tu uz njenog dragog i da njega čeka čitava planeta, što je za mladu devojku iz butika bio nedostižan cilj.

Dokaz da je ne zapostavlja i da je želi uz sebe u mračnim i vedrim momentima bilo je i to da su se vrlo brzo uselili zajedno. Godine 1973. nastaje jedna od najpopularnijih pesama benda, "Ljubav mog života", koja je napisana za ženu koja Frediju čuva leđa i koja mu je pomogla da raširi krila - za Meri Ostin.

Ubrzo su se verili i Meri je živela jednu pravu ljubavnu priču.

- Ostala sam bez reči. Sećam se da sam pomislila kako ne znam o čemu se radi. Sve što se dogodilo tada je bilo nešto čemu se nisam mogla nadati - opisala je Meri jednom prilikom, prisećajući se momenta kada je za nju napisana ljubavna pesma i kada je mislila da je prstenom obezbedila svoju bajku sa svojim voljenim.

Čuvala njegov dom

Priče o Fredijevom seksualnom opredeljenju su već započele, ali je Merino postojanje u njegovom životu uvek obaralo sve sumnje.

Meri je čuvala njihov dom u Londonu, kada je Fredi sa momcima iz grupe nastupao po Americi. Međutim, koliko god voleo Meri, nije mogao da se odupre svojim osećanjima prema muškarcima i počeo je sa aferama.

Meri je to duboko u sebi osećala, čak je jednom i rekla da nije želela to da prizna sebi, ali da je u duši znala Fredija i da će imati vrlo težak život.

Ubrzo, njihovoj vezi dolazi kraj, kada joj je Fredi priznao da smatra da ga privlače oba pola. Međutim, po Merinom sećanju, rekla mu je da smatra da su to ipak samo muškarci. Bila je slomljena, ali ne i ljuta, jer nikada nije za to mogla da krivi njega. Govorila je kako se seća da je njihova povezanost i ljubav bila jača od njenog razočaranja što je ponovo ljubavno sama.

foto: Profimedia

Meri se preselila u Fredijev komšiluk i nastavila da bude tu za njega. Malo kasnije, kako bi ga pratila po svetu, počinja da radi kao deo menadžerskog tima za grupu "Kvin".

U nekim od pojavljivanja navela je da svoju srodnu dušu, velikog Fredija Merkjurija, može zauvek da gleda na sceni.

Odanost nikada nije prestala

Meri je upoznala svog supruga u vreme kada je Fredi već uveliko bolovao od side, ali njena odanost nikada nije prestala. Godine 1991. slavni pevač je u testamentu polovinu svog bogatstva ostavio Meri, a ostatak raspodelio na porodicu i članove benda. Sa 45 godina, Fredi Merkjuri umire, držeći za ruku svoju jedinu, pravu ljubav, Meri.

Razvela se od svog supruga Nika Holforda, a za oca svoja dva sina nikada nije želela da se uda.

- Izgubila sam svoju porodicu, kada je Fredi umro. Bio mi je sve, posle mojih sinova. Takvog čoveka nikada niko nije mogao da ponovo upozna- navela je ona.

Gde je ljubav Fredijevog života sada?

Meri sada ima 72 godine, a u aprilu 2023. je odlučila da neke stvari iz njenog i Fredijevog doma, u kome i dalje živi, da na aukciju. Oglasila se kratko, uz objašnjenje da je morala da neke stvari iz njenog života pusti.

- Svi moji ljubavnici su me pitali zašto ne mogu da zamene Meri, ali to je jednostavno nemoguće. Jedina prijateljica koju imam je Meri i ne želim nikog drugog. Za mene je ona bila moja vanbračna žena. Za mene je to bio brak. Verujemo jedno u drugo. To je dovoljno za mene. Nisam mogao da se zaljubim u muškarca na isti način kao u Meri - govorio je Fredi o "ljubavi svog života", prenosi Smoothradio.com.

