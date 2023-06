SLAVNA PEVAČICA DOŽIVELA NERVNI SLOM KADA SE RAZVELA OD OVOG CRNOGORCA: Ko je muškarac koji je osam godina voleo svetksu zvezdu?

Britanska pevačica Emeli Sande proslavila se zahvaljujući svom neverovatnom glasu i sjajnim hitovima, kao što su pesme "Next to Me", "Hurt" i " Read All About It". Ona u svojim pesmama neretko pesmama govori o pravoj ljubavi, a njen ljubavni život je bio veoma buran.

Pevačica je nedavno otkrila je da je u vezi sa pijanistkinjom, čiji je identitet još uvek nepoznat. Pre te veze bila je udata za Nikšićanina Adama Guragvina od kojeg se razvela.

Emeli je upoznala svoju devojku dok je studirala klasičnu muziku, a za sebe tvrdi da je ljubav njenog života:

- Upoznali smo se kroz muziku. Definitivno sam srećnija nego ikad. Osećaj je fenomenalan. Za mene, prava ljubav čini da sve dođe na svoje mesto. Ako zaista nemate sa kim da to podelite ili nekoga ko će vas podržati iza kulisa, veoma je teško. Tako da se sada osećam veoma ispunjeno - rekla je jednom prilikom Emeli i dodala:

- Uvek ću voleti muziku i svoju karijeru, ali sada osećam da i pored svega što se dešava, mogu samo da uživam u životu i da budem istinski srećna.

Emeli se razvela od Crnogorca Adama Guragvina Radojevića 2014. Njih dvoje su bili osam godina u vezi kada su se venčali, međutim njihov brak je potrajao jedva godinu dana, a pevačica je otkrila da je doživela nervni slom kada je njihova ljubav pukla. Venčali su se u Crnoj Gori, a Adam je u svakoj prilici isticao da je Crnogorac kao i njegova majka, koja je iz Nikšića. Po očevoj strani, on je Britanac.

- Ja sam iz Nikšića i sa ponosom to ističem. Normalno je da se venčam u Crnoj Gori, gde sam proveo veći deo života, gde sam završio osnovnu i srednju školu, a Emeli je toliko volela moj rodni grad da je želela i da se venčamo u Crnoj Gori. Zbog rođaka iz inostranstva, uglavnom Britanaca, odlučili smo da venčanje priredimo na obali, koja je veoma lepa i ima šta da ponudi turistima - rekao je Adam, morski biolog po profesiji. Emeli je imala tetovažu na levoj strani na kojoj je pisalo ‘Volim te Adame’, a kasnije je istakla da ne namerava da ukloni tu tetovažu. Njihov razvod šokirao je prijatelje.

- Svi su mislili da sam luda. ‘Kako to misliš, razvodiš se? Pa, bili smo nedavno na svadbi!’ Ali neki unutrašnji glas mi je rekao da ovo nije život. Pretvaram se da sam neko drugi. Još uvek ne mogu da objasnim šta se tačno dogodilo - rekla je Emeli posle razvoda. Ona je dodala da uopšte nije požalila što se udala, jer su njen i suprugov život pre toga bili potpuno drugačiji.

Ona danas nema loše mišljenje o svom bivšem mužu, a glavni problem u njihovom braku je bio razdvojenost dok je ona išla na turneje, prenosi story.hr.

