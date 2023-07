LJUBIO JE HOLIVUDSKI MILJENIK, A ONA MU SA ŽENOM "ZABOLA NOŽ U LEĐA": Sada staje na ludi kamen, a zbog 1 afere ZAMRZEO je ceo svet

Kristen Stjuart uskoro čeka venčanje sa njenom dugogodišnjom partnerkom Dilan Mejer, a nekada je bila devojka holivudskog miljenika Roberta Patinsona.

-Venčaćemo se, stvarno ćemo to učiniti. Htela sam da me baš ona zaprosi pa mislim da sam vrlo jasno to rekla i Dilan je to učinila- ispričala je ushićena glumica nakon prosidbe.

foto: Profimedia

Vest o veridbi dolazi tri godine nakon što je Stjuart izjavila da ne može dočekati da je partnerka zaprosi i to samo nakon tri meseca veze.

'Želim biti razumna u vezi s tim, ali mislim da se dobre stvari događaju brzo', poručila je tada. Inače, njih dve su se upoznale pre osam godina, ali su se ponovno spojile 2019. godine na zabavi zajedničkog prijatelja.

Inače, glumicu javnost najviše pamti po ulozi Bele Svon u 'Sumrak' sagi. Upravo je tada upoznala glumca Roberta Patinsona s kojim je od 2009. do 2012. godine bila u vezi. Par je veoma brzo postao omiljena holivudska senzacija, ali sve se raspalo kada su glumicu paparaci uslikali s rediteljem Rupertom Sandersom koji je u to vreme bio u braku, ali i od Stjuart stariji 19 godina.

Ove godine 'obeležava se 11. godišnjica' od tog trenutka.

Patinson i ona su tada raskinuli, pa se pomirili, ali onda za sva vremena rekli zbogom 2013. godine. Te fotografije preljube su je stavile na prvo mesto omraženih javnih ličnosti, pogotovo zato što su svi mislili da će s kolegom sa seta stići i do oltara. Iako je priznala da joj je on bio prva i velika ljubav, izgleda da je, na žalost brojnih obožavatelja, bila osuđena na propast.

Nakon toga Kristen je počela da se zabavlja sa ženama, a upravo će jednoj uskoro reći sudbonosno "da".

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

06:51 OPREZ! Internet je prepun šema koje vrbuju ljude!