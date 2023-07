"KONJ JE NALETEO NA NJEGA U PUNOM GALOPU" Prijatelj Vladimira Koja o strašnim detaljima pogibije: Ne mogu da verujem

Vladan Damjanović, vlasnik konjičkog kluba "Lastin put" sa knedlom u grlu govori o Vladimiru Koju, bratu glumca Nikole Koja, koji je preminuo usled povreda zadobijenih na beogradskom hipodromu.

Kako kaže, Vladimir Kojo stradao je na hipodromu od udarca konja kog je trenirao.

- On je 7 godina bio trener u našem klubu, a poslednjih godinu dana nije jer sam ja povukao konje sa hipodroma, zbog loših uslova koji su tamo, nažalost. Vladimir tamo ima dva konja, galopera - počeo je Vladan.

- Vladimir je radio tu u Beogradu, na hipodromu. Ovaj slučaj, ovo što se njemu desilo, to se desi jednom u dve milijarde slučajeva. On je izašao da zaustavi konja koji je zbacio jahača i konj je naleteo na njega u punom galopu. Znači, direktan sudar... Niko tu nije kriv, ni konj ni on... Ja ne mogu da verujem da se ovo desilo - priča Damjanović, inače istaknuti trener već 40 godina.

- Oni jednostavno nisu videli jedno drugo. Ni konj njega, ni on konja. To je kao kad čovek padne s trotineta i pogine, nešto neverovatno da se desi - objašnjava šokirani Damjanović.

- To je konj koji je bio u treningu kod njega, znači njegov konj. Vladimir je bio deset dana u komi na VMA, sa višestrukim povredama glave i tela... Ne znam šta bih vam više rekao. Strašno. Izgleda da Bog sebi stvarno zove najbolje. On je bio neponovljiv, duhovit, uvek za šalu... Eto - ispričao je Kojov prijatelj.

(Kurir.rs/Telegraf)